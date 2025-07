Los vecinos de la finca de Cuartos del baño urgen la obra del acceso y Mateos dice que se hará tras el verano

Ha sido una dinámica que se ha repetido en los últimos años. Cada vez que llegaban las tormentas y crecía el cauce del río Salor, los vecinos de las fincas de Cuartos del Baño quedaban atrapados porque se anegaba su única vía de acceso, el camino de Montealmeida.

La situación ha sido habitual y ahora también se recrudece en plena época de incendios. «Desde hace ocho años no podemos salir por ese camino y ahora no tenemos las condiciones del invierno pero tenemos otro problema tan grave. Si hubiera un incendio, nos quedamos en una ratonera sin poder pasar», lamenta uno de los afectados Antonio Gil, presente este jueves en minutos previos al pleno municipal para expresar su preocupación ante un avance en los trabajos que no se produce.

Así ha sido la protesta de los vecinos de Cuartos del Baño en Cáceres / Jorge Valiente

Se da la especial circunstancia de que tras meses de reivindicación por parte de los vecinos y la declaración de Montealmeida como camino público tras un largo litigio en los tribunales, el ayuntamiento licitó y adjudicó las obras, pero no han llegado a materializarse. En concreto, el alcalde alega que está pendiente de un informe de impacto medioambiental de la Junta de Extremadura porque es una zona protegida de nidificación de aves. También se ha visto paralizado temporalmente porque en periodo alto de incendios por lo que tampoco podían actuar las máquinas por cuestiones de seguridad.

Adjudicados y con presupuesto

En esa línea, el alcalde Rafael Mateos confió en que se puedan empezar a ejecutar los trabajos, ya adjudicados y con presupuesto, una vez que concluya el verano. «Yo espero que con ese contrato, que ya está adjudicado, repito, que existe crédito suficiente, si no es a lo largo del mes de julio y agosto, sí en el mes de septiembre, que ya no haya época de cría, podamos ejecutar las actuaciones y, sobre todo, por encima de todo, podamos solucionar el problema que tienen estos vecinos», puso de relieve Mateos, que salió a recibir a los manifestantes y a expresarles el compromiso municipal de acondicionar el acceso.

