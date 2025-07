La voz libre de Pedro Pastor resonará hoy en Cáceres: "La inspiración llega cuando quiere"

Pedro Pastor, artista independiente, se ha ganado un lugar dentro del panorama musical contemporáneo gracias a su capacidad para crear letras comprometidas con temáticas sociales y humanistas. Su obra no solo refleja una mirada crítica y reflexiva sobre la realidad, sino que también transmite un mensaje de esperanza y cambio. En cuanto a su propuesta musical, es una fusión orgánica y única que combina el folk tradicional con géneros urbanos y ritmos latinoamericanos. En su trabajo se pueden encontrar influencias del rap, la cumbia, el funk y otros estilos que enriquecen su sonido.

-¿Cómo fueron sus primeros pasos en la música?

-Nací en una familia de músicos, por lo que la música siempre estuvo presente cuando mis padres se reunían con amigos. Empecé estudiando piano, pero no me gustaba mucho. Más tarde, al ver a mi vecino tocar la guitarra, me llamó la atención y comencé a interesarme por ella. A los 13 años ya componía mis propias canciones, y a los 15 empecé a hacer giras por todo el mundo.

-¿Cuáles fueron sus primeras influencias musicales y cómo han evolucionado a lo largo de los años?

-A los 13 años quería hacer canciones al estilo de Estopa o Fito & Fitipaldis, al final, uno termina haciendo lo que escucha, y eso era lo que estaba de moda en esa época. También me gustaban mucho Bebe y Cabra Mecánica, un grupo de pop rock español, formado por Miguel Ángel Hernando. Di muchas vueltas buscando mi camino, y a día de hoy sigo en búsqueda de un estilo propio, pero creo que es un síntoma de salud musical.

-Sus canciones tienen una fuerte carga social y poética. ¿Cómo es su proceso creativo a la hora de escribir?

-A lo largo de los años he ido adquiriendo herramientas que me permiten componer cada vez con más soltura. Aunque debo reconocer que las ideas y la inspiración llegan cuando quieren, es algo que no se puede explicar.

-¿Se ha autocensurado alguna vez por temor a reacciones del público o de los medios?

-Mentiría si dijera que no. Es inevitable pensar en el impacto que nuestras canciones pueden tener en quienes nos escuchan. Sin embargo, creo firmemente que el arte debe ser una expresión auténtica de lo que sucede en nuestro interior.

-Como artista independiente, ¿cuáles dirías que son los principales desafíos y ventajas de trabajar fuera del circuito comercial tradicional?

-La mayor ventaja para mí ha sido nunca tener que bajar de un escenario financiado por promotores que apoyan causas con las que no estoy de acuerdo, como la guerra en Gaza. Poder construir mi carrera artística a mi manera, decidiendo cada paso y creando un vínculo cercano con mi público, es algo invaluable. Culpo a la industria musical por fomentar en los artistas una competitividad feroz y poco saludable. La música es un oficio hermoso, pero muy pocas personas pueden vivir únicamente de ella.

-¿Hay alguna canción suya que sienta que resume su manera de ver la vida?

-Una canción muy especial para mí es 'Vueltas', que forma parte de mi cuarto disco. En ella hablo sobre echar raíces, explorar nuestras virtudes y también nuestras carencias. Es una reflexión sobre el proceso de crecimiento personal, sobre cómo nuestras experiencias y decisiones nos moldean y nos dan forma. Vueltas trata de aceptar quiénes somos, con todo lo bueno y lo imperfecto, y de encontrar la fuerza en esas contradicciones para seguir adelante.

-¿Cómo se siente al poder actuar de nuevo en los Conciertos del Pedrilla?

-Estoy muy feliz, la primera vez que actuamos fue un éxito total. Todo el público terminó bailando, la acogida fue excelente, y espero que este año podamos repetir aquella experiencia.

