Reconocimiento al Doctor Constantino Berrocal Leo en el novenario de su fallecimiento

Este Neuropsiquiatra, procedente de Albalá en la provincia de Cáceres, se formó y trabajó en Alemania. De su estancia allí y de la relación con los compañeros, contaba que en las reuniones de fin de semana, de rutina, ellos tocaban algún instrumento o cantaban… Su aportación fue declamar poesía, y leía a García Lorca. El Romancero Gitano, el Diván del Tamarit, o El Poema del Cante jondo. En alemán. Con el acento de Albalá, en aquel tiempo del Caudillo, no alcanzo a imaginar cómo quedaría aquello, pero siempre ha sido hombre de buen humor. Progresista debía ser considerado, porque cuando se vino a España, las enfermeras le regalaron unos cuadritos, no de paisaje con arbolitos, no, tres oleos sobre tabla absolutamente abstractos. Constructivistas. Con un título por detrás en alemán. Cuando me los regaló me dijo que significaban niebla, tormenta y silencio. Aún los conservo.

En el Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial Virgen de la Montaña, coincidí con otros aprendices, médicos internos residentes: Antonio Sánchez Alía, Neurofisiólogo clínico; José Luis Pérez Toril, anestesista; José Antonio Luceño Mardones, médico de familia y Emiliano Morán Morán, que también trabajó en el servicio de Salud de Cáceres. En ese encuadre me encontraba yo, psicóloga, para aprender lo que pudiera.

Un compañero psicólogo en el psiquiátrico de Leganés (pionero en la aplicación de La Ley General de Sanidad de 1986), me orientó para que me acercara a alguna unidad de psiquiatría para aprender algo. En aquellos tiempos los psicólogos no realizábamos prácticas; éramos una sección de Filosofía y Letras. Mª Antonia Fuertes y Loly Ruiz, dos profesionales muy valoradas en la ciudad, en la Enseñanza Universitaria una y en la Atención a Menores la otra, sirvieron de embajadoras para el doctor Berrocal, director del servicio de psiquiatría del citado hospital. Aunque las hijas no lo creen, éste hizo todo lo posible por librarse de mí. Los aprendices, compañeros como él les decía, le llamaban jefe. Pues yo también.

Las primeras tareas fueron espectaculares, igualmente los resultados. Me compré una bata blanca y a las 8 de la mañana allí estaba puntual y humilde.Se iniciaba la mañanavisitando a los enfermos en las habitaciones, los informes del servicio, las reuniones de evaluación, las interconsultas… En fin, la estructuración del día. Ahí fuimos bien.

Amablemente: Vete a ver que ves en las habitaciones 4 y 9.

- Jefe, la de la 4 no habla. Me he sentado allí un rato. Las enfermeras me dieron su nombre. Esta es su descripción. He tomado notas de lo que “yo” le he dicho.(En la actualidad habla y se relaciona. Ya es muy mayor. Su trastorno cronificado y controlado).

- El de la 9 me quería tirar la radio, pero ya le dije: tú te quedas sin radio y a mí me largan. Esto es lo que hemos hablado y los acuerdos a los que hemos llegado entre voces. Que él no escupe las pastillas a las enfermeras y yo le traigo pilas nuevas.(En la actualidad vive solo y se organiza. Sabe que cuando el colectivo en que es voluntario le escupe las pastillas, puede envolvérselas en un poquito de jamón de York y hacer uso de la paciencia).

Y si usted no manda otra cosa yo me voy para casa a estudiar.

Al grupo médico con el que tomaba café, El Sanedrín, me presentó como una psicóloga que había solicitado ser Asistente Voluntaria. Presumía que me iba a quedar.Al día siguiente me prestó revistas especializadas.En español. Subrayadas. Trabajadas. El jefe, en esto del estudio de la enfermedad mental, era exhaustivo y estaba al día. Ya estaba aprendiendo.

Del pozo de la depresión o del desconcierto del delirio y del pavor de la alucinación, salieron muchas personas en aquellas dependencias del Hospital Provincial de la mano de un psiquiatra comprensivo y atento. Si D. José Luis Villegas en Plasencia contó con el primer recurso terapéutico del timbre de voz, el doctor Berrocal contó con el gesto de acogida.

Salomé, en nombre de la cinco hijas, dijo en el acto de despedida: Mi padre fue un niño, de esos que escuchan más que hablan, y que supo desde pronto que su destino no era el campo ni la tienda, sino algo distinto, más hondo: escuchar, comprender, curar. Efectivamente, su padre fue un experto en el arte de escuchar sin enjuiciar, de estudiar y contrastar para comprender y de intervenir escrupulosamente para curar. Humilde: Cuando algo no se entiende, se deriva.

Dos sacerdotes oficiaron la ceremonia de despedida, D. José Gil y D. Antonio de Jesús Muñoz. Termino con sus palabras:

Contribuyó a aliviar las almas rotas como un buen samaritano. Si la gloria es para ti, disfrútala eternamente.

Hervás, 18 de julio de 2025.

Rafaela Díaz Villalobos. Psicóloga Clínica.

PD.: Jefe, en su funeral, bien organizado por sus cinco hijas en Fátima, iglesia abierta y luminosa, se desgranaron Preludios, Ave Verum y Ave Marías con las lágrimas de los que allí nos encontrábamos. Informarle que hubo muchas almas agradecidas y cuerpos con muchos años que precisaban la ayuda de los jóvenes para participar en el ritmo de la ceremonia. Quisieron acompañarle en esa sentida despedida con el convencimiento de que cuando muere un hombre bueno las puertas del cielo se abren, como desde el altar mayor se dijo.