Reclaman una pista para situar a Cáceres en el mapa del motocross

«Es una pena que una ciudad como Cáceres no cuente con un terreno donde se pueda practicar este deporte», lamenta Jorge Álvarez, uno de los impulsores y responsables del Club Deportivo Off Road Cáceres. Junto a otros cuatro socios, todos ellos apasionados del mundo del motor y las dos ruedas, este cacereño lleva años al frente de una escuela de motocross en la que forman a jóvenes promesas que ya despuntan en campeonatos regionales y nacionales.

Lo paradójico es que, pese al crecimiento de esta cantera y a la popularidad de esta disciplina en la zona, el club no dispone de un espacio habilitado para rodar dentro del término municipal de Cáceres. Esta carencia supone una limitación importante tanto para los pilotos como para sus familias. «Entrenamos al menos dos veces por semana y nos vemos obligados a trasladarnos con frecuencia a otras localidades cercanas», insiste Álvarez.

La localidad cacereña de Malpartida de Cáceres, que alberga el reconocido 'Circuito ‘Las Arenas’, y el municipio vecino de Casar de Cáceres, donde el club entrena en un terreno privado por el que abonan un alquiler, son los dos enclaves habituales a los que recurren para practicar este deporte, «aunque si es necesario nos desplazamos incluso hasta Mérida o Badajoz», subraya. La logística, sin embargo, no resulta sencilla: cargar las motos, recorrer decenas de kilómetros y ajustarse a la disponibilidad de los circuitos es parte de su rutina habitual.

El Club Deportivo Off Road Cáceres dista mucho de ser un grupo aislado o una entidad pequeña y desconocida. Pese a que actualmente son el único club de motocross activo en la ciudad, cuentan con más de 200 afiliados y gestionan una escuela en la que forman a nueve menores que participan de forma regular en competiciones celebradas en distintos puntos del país e incluso en pruebas internacionales, llevando el nombre de Cáceres más allá de nuestras fronteras.

A pesar de las dificultades, varios de los chicos del club ya han logrado resultados destacados en sus respectivas categorías. «De hecho, este año uno de nuestros pilotos ha quedado subcampeón de España», presume con orgullo el responsable del club. Pero el éxito no se limita al ámbito nacional: «Actualmente estamos compitiendo en la Copa Nacional de Mini Enduro de Portugal y también participamos en el campeonato extremeño, donde algunos de nuestros alumnos se mantienen en los primeros puestos de la clasificación», detalla, lo que evidencia el potencial y la constancia de estos jóvenes.

Años de lucha

La problemática no es reciente. El club lleva años tratando de dar con una solución y lo que plantea no es una exigencia desmesurada ni una inversión millonaria. No reclaman una gran infraestructura, sino simplemente un terreno en el que poder entrenar con seguridad. Además, se ofrecen a acondicionar y mantener el espacio por sus propios medios.

Ya durante la anterior legislatura, con el socialista Luis Salaya al frente del gobierno local, Álvarez asegura que se llegó a un preacuerdo con el ayuntamiento para que la escuela de motocross pudiera hacer uso de un terreno situado en la parte trasera del polígono industrial Las Capellanías.

«Nos ofrecieron un espacio y aceptamos con la condición de que nosotros nos encargáramos de los movimientos de tierra y de construir una pista de bicicletas», explica Álvarez. Pero todo se torció cuando pocos meses después se celebraron las elecciones municipales y el cambio de gobierno frenó todo el proceso.

Desde entonces, según expone uno de los mandatarios del club cacereño, han intentado ponerse en contacto con los nuevos responsables municipales, aunque sin éxito. «Hace un tiempo nos convocaron para una reunión en el ayuntamiento, donde el alcalde Rafa Mateos se hizo la foto protocolaria para la prensa con nuestros chicos, pero después no hemos vuelto a saber nada más. Lo único que hemos recibido han sido excusas», afirma.

El sentimiento general es que el proyecto ha quedado aparcado y que las promesas realizadas no se han cumplido por unos motivos u otros, generando un sentimiento de frustración.

Oportunidad perdida

La falta de voluntad institucional también afecta a la promoción y visibilidad del motocross en Cáceres. El club presentó el año pasado una propuesta al ayuntamiento para organizar un evento en la ciudad, que habría supuesto una excelente oportunidad para acercar este deporte al público local, atraer pilotos de toda la región y generar un ambiente festivo en torno a esta disciplina.

Sin embargo, la autorización municipal llegó con dos días de retraso, cuando ya era inviable montar toda la infraestructura necesaria. «Lo teníamos todo planificado y prácticamente montado, pero la falta de respuesta en el plazo adecuado nos hizo perder una ocasión única para que la ciudadanía cacereña conociera de cerca el motocross», lamenta. Una oportunidad frustrada que, según afirma, refleja el escaso interés institucional por impulsar una modalidad deportiva que crece cada día pese a los obstáculos.

