El museo de El Madruelo en Cáceres ultima los trámites previos a licitar la obra

El proyecto del museo que se ubicará en el solar de El Madruelo en Cáceres encara el ecuador del verano pendiente de sacar a concurso la obra. La propuesta, una de las bazas de la candidatura para Cáceres 2031, sigue a la espera de su construcción debido a que la administración ultima el registro de los terrenos pendientes para que el ayuntamiento de luz verde a la autorización municipal, no obstante, la Junta de Extremadura se muestra optimista y asegura que «la licitación de la obra saldrá en un plazo breve de tiempo».

Diseñado por Patxi Mangado

En un principio, después de entregar el diseño adjudicado al reconocido arquitecto Patxi Mangado, estaba previsto que la adjudicación de la obra tuviera lugar antes del verano para que los trabajos pudieran iniciarse a lo largo de estos meses con la intención de que pudiera inaugurarse en el plazo de un año y medio, es decir, en 2026. Si el concurso sale a finales de julio, en el mejor de los supuestos, no se adjudicará hasta finales de verano, siempre que no se presente ninguna alegación. Esto significa que debe formalizarse el contrato con la adjudicataria y completar los permisos antes de que arranquen las tareas y previsiblemente, no sería hasta el último trimestre del año cuando arrancarían dada la envergadura del proyecto, un edificio levantado desde cero con unas particularidades arquitectónicas y en un terreno concreto.

Más aparcamientos

Por el momento, en el solar de la calle Tenerías donde se ubicará el futuro museo con la colección de instrumentos y cerámica propiedad de la familia Folch-Rusiñol a través de la fundación La Fontana, se ha habilitado un aparcamiento con una veintena de plazas para los residentes. Es, precisamente, uno de los puntos en los que se hace hincapié en el proyecto, ya que contempla una zona de aparcamiento. Se da la circunstancia de que a tan solo unos metros se ubicará el hotel Palacio de Godoy, también en el arrabal cacereño y sin zona clara de aparcamiento por el momento salvo una explanada frente al complejo hotelero que ha sido vaciada de los coches de los residentes.

