La acusación sostiene que hubo exceso de velocidad en el atropello mortal de Cáceres

El juzgado de instrucción número 2 de Cáceres, que tramita las diligencias en la causa por el atropello mortal de la avenida de la Hispanidad desde hace un mes, completó este viernes la ronda de interrogatorios y citó a los testigos del suceso con el propósito de completar el relato de lo que sucedió la noche de junio en la que un vehículo arrolló a una joven de 29 años residente en Cáceres y provocó su muerte.

La jueza titular María Dolores Guerra convocó a las partes a primera hora de la mañana ante una estampa insólita en el palacio de justicia debido a que la actividad se reduce notablemente en los meses de verano en cuanto a señalamientos y vistas. Esta circunstancia determinó que el edificio se encontrara sin el tránsito habitual y constante de letrados y ciudadanos. Estuvieron presentes, por parte de la acusación particular, el abogado Ángel Luis Aparicio, y por parte de la defensa, Emilio Cortés, ambos mediáticos letrados y conocidos en Cáceres. También hicieron lo propio los testigos que figuran en el atestado y los propuestos por las partes, en total, nueve. Aunque la sesión arrancó puntual, pasadas las diez menos cuarto, se prolongó prácticamente durante toda la mañana.

En cuanto a la postura de las partes, en declaraciones a los medios, el abogado la familia de la joven fallecida alegará y tratará de demostrar en el juicio dos cuestiones, la primera, que la velocidad a la que circulaba el conductor era mayor de la que debía. En esa línea, hizo mención a su experiencia y añade que el cuerpo fue desplazado varios metros tras el arrollamiento, una circunstancia que no se habría producido en el caso de que el conductor circulara a la velocidad estipulada en la avenida, 30 kilómetros por hora. «Cuando se desplaza a una persona veinte metros es porque la velocidad está por encima de los treinta», puso de manifiesto. Añadió, además, que el tramo en el que se produjo el atropello no tiene problemas de visibilidad y que la víctima no cometió ninguna imprudencia porque cruzaba por el paso de peatones.

Debate entre acusación y defensa en torno a si había consumido alcohol

Otra de las cuestiones en las que hizo hincapié Aparicio es el hecho de que pudiera circular bajo la influencia del alcohol, un supuesto que resulta complicado demostrar, ya que el conductor no se realizó el test de alcoholemia hasta diez horas después del accidente, una vez que se personó en la comisaría. El resultado de este control fue negativo, no obstante, no acredita que en el momento de los hechos también lo fuera. En esa línea, aludió los testimonios de hosteleros que fueron citados a declarar este viernes y que han sostenido que la noche de autos sí consumió alcohol. «Estamos convencidos de que él se va, precisamente, por la ingesta de alcohol, si no se hubiera quedado y hubiera asistido a la víctima», concluyó.

Contradice este último planteamiento la defensa del conductor, ejercida por Cortés, que defiende que, en el supuesto en el que el conductor hubiera bebido, algo que no está acreditado puesto que en la prueba que se realizó dio negativo, ningún testimonio podría determinar «el grado de alcohol que pudiera haber influido en la conducción» y concluye que se trató de un «lamentable» accidente y que no fue intención de su defendido huir del lugar.

Las diligencias que se instruyen contra el acusado son por homicidio imprudente y por un delito contra la seguridad vial. Como medidas cautelares, la jueza decretó su libertad provisional tras interrogarle aunque le impuso la obligación de personarse en el juzgado cada quince días y le retiró el carné de conducir.

