La Sindicalista: una galería que impulsa el talento extremeño desde el corazón de Cáceres

Sergio Sánchez, codirector de comisaría y gestión de proyectos, se formó en Restauración Arqueológica e Historia Contemporánea. Su interés por el arte fue creciendo con el tiempo, y tras finalizar sus estudios decidió especializarse con un máster en Mercado del Arte y Gestión de Empresas, lo que le abrió las puertas al mundo de las galerías madrileñas. Alejandro Quintano, codirector de diseño, licenciado en Historia del Arte, amplió su perfil académico con estudios en diseño gráfico, diseño de interiores y educación artística. Tras trasladarse a Madrid, coincidió con Sergio, y juntos encontraron un punto de unión entre el diseño y la gestión cultural.

Además, Alejandro, impulsa su marca personal de ilustración, 'El loco del pelo rizo', que forma parte del sustento económico de la galería. Asimismo, Marta Hoyos, conocida artísticamente como 'Atthram', también forma parte de este proyecto. La artista ha expuesto en varias ocasiones en certámenes internacionales en Argentina y en exposiciones colectivas en Italia, junto a otros artistas extremeños.

-¿Cómo nace La Sindicalista Estudio? ¿Qué concepto o filosofía esconde tras su nombre?

-Veíamos que no había espacios ni personas que acompañaran a los creadores en su recorrido artístico, que los guiaran, los apoyaran y les ofrecieran herramientas reales para profesionalizar su trabajo. Tras muchos años trabajando en Madrid, en galerías, casas de subastas y en el Museo Thyssen, donde coincidimos y trabajamos juntos, empezamos a detectar un problema en la forma en la que las galerías se relacionaban tanto con los artistas como con el público. Todo era muy cerrado, poco accesible y bastante distante. A partir de ahí surgió la idea de crear un espacio distinto, más abierto, con una vocación educativa, cercana y transparente.

Decidimos volver a Extremadura y montar nuestro propio espacio. Antes de tener local propio, organizábamos exposiciones en espacios alternativos, como en el centro comercial Ruta de la Plata. Fue allí donde empezamos a conocer a muchos artistas extremeños, y ese punto de encuentro nos ayudó a dar forma definitiva a 'La Sindicalista', no solo como galería, sino también como estudio desde el que poder mover, gestionar y acompañar proyectos artísticos en todas sus fases.

El nombre 'La Sindicalista' nace con una intención reivindicativa, no es un concepto político en el sentido estricto, sino una postura crítica y comprometida. Queríamos plantear una lucha simbólica en defensa de los derechos de los artistas, de su posibilidad de producir desde su lugar de origen y moverse libremente, sin verse obligados a marcharse para poder tener oportunidades reales.

-Recientemente han llevado a cabo su primera convocatoria colectiva, titulada ‘Euterpe’, centrada en la musa de la música. ¿Qué les motivó a elegir ese tema como eje central de la exposición?

-Normalmente organizamos exposiciones individuales de artistas extremeños e internacionales, pero esta vez quisimos hacer algo distinto, una convocatoria colectiva internacional llamada 'Euterpe', dedicada a la musa de la música. Recibimos alrededor de 250 propuestas y seleccionamos 15 artistas que interpretaran la esencia de la musa desde una perspectiva original, evitando lo evidente. Nos inspiramos en las musas de la mitología de Hércules, donde cada una tiene un atributo único. Por eso hemos decidido crear una colección privada que se irá formando durante nueve años, con una convocatoria anual dedicada a una musa diferente. Así, cada año invitamos a artistas de todo el mundo a participar y seleccionamos obras para enriquecer nuestra colección. Además, hemos creado un premio de adquisición para que la exposición no solo sea una muestra, sino también una oportunidad económica real para los artistas. Este año, por la calidad y dificultad de la selección, otorgamos dos premios.

-¿Cómo mantienen el equilibrio entre la oferta de diseño gráfico, marketing digital y la propia labor de la galería?

-Además de la galería, ofrecemos una amplia variedad de servicios creativos, que incluyen diseño web, creación de identidad corporativa y diseño de marca para empresas de diversos sectores. Como equipo creativo, nos encargamos de todo el proceso, desde el desarrollo del logo hasta la definición estética integral. También realizamos numerosas ilustraciones, tanto propias como de otros artistas de la región, que aplicamos a distintos proyectos como portadas de libros o discos. Actualmente, estamos centrados en la escenografía para teatro, series de televisión y cine, complementando así nuestro trabajo artístico con propuestas para la industria audiovisual.

Galería de arte 'La Sindicalista' / Carlos Gil / El Periódico

-¿Cómo afrontan los retos económicos que plantea el panorama actual del arte contemporáneo en Cáceres y Extremadura?

-En cuanto a lo económico, es cierto que hemos podido sostener parte del proyecto gracias a la red de coleccionistas y contactos que ya teníamos antes de abrir la galería en Cáceres. Pero la mayor parte del sustento real del espacio proviene de los servicios de diseño, los trabajos con otros artistas y todo lo que generamos a través de la ilustración. Muchas veces reinvertimos esos beneficios directamente en la galería, incluso sin obtener beneficio económico inmediato. No todas las exposiciones generan ventas, en muchas ocasiones los coleccionistas no compran. Hasta ahora no hemos recibido subvenciones, la mayoría del dinero con el que trabajamos viene de fuera de la región. Aquí en Cáceres ingresamos algo por la venta directa de obras y productos de artistas locales, pero no es suficiente para cubrir todos los gastos del proyecto.

Recientemente hemos empezado a solicitar algunas ayudas públicas, con la esperanza de poder sostener la parte más estructural de la galería. Nos gustaría que las instituciones locales apoyaran más a quienes estamos aquí cada día, manteniendo vivo el tejido cultural y comercial. Porque si cierran los pequeños proyectos y negocios autónomos del centro, lo que queda es un espacio vacío, sin vida. Ojalá no tuviéramos que recurrir a una hucha en la puerta para continuar con nuestro trabajo cultural. Aun así, la gente es muy agradecida, y muchas veces quienes nos visitan dejan una aportación voluntaria.

¿Qué planes o proyectos futuros contempla La Sindicalista a corto y largo plazo?

-Para lo que queda de año, tenemos programadas dos exposiciones y una colaboración internacional. La nueva temporada comenzará el 4 de septiembre con una muestra de Marina Salazar, reconocida diseñadora catalana que se dio a conocer, entre otras cosas, por haber creado la famosa "teta" de Rigoberta Bandini para el Benidorm Fest. La siguiente exposición será en octubre y estará a cargo de la artista cacereña María Polán, quien ha desarrollado un proyecto que une ilustración y poesía, a partir de textos de poetisas extremeñas. En noviembre, daremos un paso internacional con una colaboración junto a la galería Victoria Olt en Tallín. A largo plazo, nos gustaría dar un paso más ampliando nuestro espacio físico. Nuestra intención es poder incorporar residencias artísticas, asociarnos con otros espacios culturales y contar con una librería especializada en arte contemporáneo que complemente nuestro proyecto.