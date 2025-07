Dakles renueva el espíritu de los 80 junto a Rafa Sánchez de La Unión

Dakles, cantante y compositor emergente, recupera la esencia de los años 80 con su reciente colaboración junto a Rafa Sánchez, fundador de La Unión. En esta entrevista, nos habla de sus raíces, la inspiración detrás de su canción Fantasy y su visión auténtica de la música en un panorama dominado por las redes sociales. Además, adelanta detalles de su próximo EP, donde promete sorprender con sonidos frescos y personales.

-¿Cómo nació su interés por la música? ¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a ello?

Desde muy pequeño sentí una fuerte atracción por la música y el arte en general. Empecé a experimentar de forma natural con instrumentos, sonidos y coreografías, siempre rodeado de un entorno creativo, frecuentando espacios culturales y compartiendo con artistas emergentes. Con el tiempo, entendí que no era solo una pasión, sino un estilo de vida, y decidí que lucharía para poder dedicarme plenamente a ello.

¿Cómo ha influido Cáceres en su forma de ver la música y de crear?

-Para mí, Cáceres es el lugar al que siempre vuelvo cuando necesito recargar energía, reencontrarme conmigo mismo o buscar inspiración. Desde el principio he tenido claro que quiero construir algo auténtico, con identidad propia, aunque me nutro de referentes muy diversos y de distintos géneros musicales. Cáceres me conecta con lo emocional, con mi raíz. Al final, este es el punto de partida, aquí empecé a crear, aquí nació todo lo que soy hoy, tanto en lo personal como en lo artístico.

-¿Cuál fue el origen de Fantasy y cómo surgió la idea de crearla?

-Esta canción empezó a tomar forma hace aproximadamente un año y medio, fruto de mi experiencia vital en Madrid. Me mudé a la capital hace ocho años con la convicción de que necesitaba dar el salto a una gran ciudad para poder desarrollar mis proyectos musicales. Quería abrirme camino desde abajo, cantando en pequeñas salas y en micros abiertos, rodeándome de otros artistas, aprendiendo de ellos, observando, absorbiendo. La verdadera protagonista de esta canción es la noche madrileña. Una noche que envuelve, que te conecta con personas de orígenes muy distintos, que te ofrece experiencias únicas y, a veces, inesperadas. Tiene una energía magnética, te atrapa, te hace disfrutar, experimentar e incluso enamorarte. Y así nació esta canción, como una forma de capturar y compartir todo eso que Madrid me ha hecho sentir.

-¿Qué le inspiró a crear esta oda a la noche madrileña con espíritu ochentero?

-En cada canción busco crear una atmósfera especial, casi mágica, que conecte con quien la escucha. Para mí, la música no es solo sonido, es una experiencia sensorial y emocional. Me interesa que el público no solo escuche, sino que se sienta parte de lo que está ocurriendo, que viva la canción desde dentro. Cuando empecé a componer Fantasy, la visualizaba en un contexto distinto, con un aire de nostalgia, como si estuviera ambientada en otro tiempo y lugar. Esa sensación de viaje temporal fue clave en su creación. Además, durante el proceso creativo, tuve muy presentes algunas influencias musicales que admiro, como The Weeknd o Dua Lipa.

-¿Cómo se mezcla su identidad personal con su propuesta musical?

-Hablar con honestidad sobre esto no siempre es fácil, pero es necesario. Me ha llevado tiempo comprender y aceptar que la industria musical actual se mueve, en gran parte, por métricas. Hoy en día, muchas grandes compañías priorizan el número de seguidores en redes sociales por encima de la calidad o la originalidad del proyecto artístico. Personalmente, valoro mucho más el trabajo bien hecho, la coherencia artística y la calidad musical que un éxito fugaz que reviente las listas. Prefiero avanzar de forma honesta, aunque el camino sea más lento, a comprometer lo que realmente quiero expresar.

-¿Cómo considera que su perspectiva generacional influye o renueva un estilo tan icónico y definido como el de los años 80?

-El sonido de los 80 es muy atemporal, siempre va a estar presente. Además, cuento con la colaboración del cantante y compositor Rafa Sánchez, que me ayuda a recuperar esa nostalgia por el pasado, trayéndola de nuevo a una generación que no tiene tan presente este tipo de sonidos.

-¿Qué viene después? ¿Seguirá explorando esta línea ochentera o sorprenderá con algo diferente?

-Llevo aproximadamente un año y medio dedicado a la producción de un EP que quiero lanzar a finales de año, tanto en formato físico como digital. Estoy muy ilusionado con este proyecto, ya que refleja de manera auténtica quién soy como artista. Como mencioné antes, uno de mis grandes referentes es The Weeknd, especialmente por su uso característico de sintetizadores y sonidos ochenteros. Sin embargo, guardo un as bajo la manga, muchas personas se van a sorprender con algunas de las canciones que integran este EP.

-¿Cómo vivió la experiencia de componer esta canción junto a Rafa Sánchez, de La Unión?

-La canción se grabó hace un año en los estudios del productor y compositor Julián Poker. Unos meses después, me llamó para contarme que Rafa Sánchez, cantante y fundador de La Unión, había escuchado la canción y quería colaborar conmigo. Al principio no me lo podía creer e incluso durante la grabación con él sentía como si estuviera en una nube, viviendo un sueño. Para mí, esta colaboración es un regalo que nunca olvidaré.

-¿Existe algún artista icónico con quien le gustaría trabajar en el futuro?

-Me encantaría colaborar con Abraham Mateo, creo que es uno de los mejores intérpretes del país y su manera de crear me resulta muy atractiva. Ha luchado desde pequeño y continúa haciéndolo con mucha determinación. Me inspira y me motiva a seguir trabajando cada día, siempre rodeado de un gran equipo.