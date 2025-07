Hallan restos romanos durante las obras de la autovía de Cáceres a Badajoz

Medio centenar de piezas han sido halladas durante las obras de la futura autovía Badajoz-Cáceres, en el término municipal cacereño, de las que ya han sido excavadas 38, según ha informado la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.

Se trata de una intervención derivada de la aparición de una necrópolis romana y por el momento no se precisa más información, ya que hasta que no se finalice la excavación no existe obligación de entregar los informes técnicos a los les obliga la ley. La aparición de estas tumbas sí tendrá incidencia en los plazos de la obra, según ha reconocido el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha dicho que «sin ninguna duda» ocasionarán un retraso.

"Cualquier tipo de aparición de restos conlleva un retraso"

Ha remarcado que "cualquier tipo de aparición de restos conlleva un retraso", como ocurrió con los vestigios también romanos encontrados en las obras de desdoblamiento de la N-432, algo que es inevitable, pero es una obligación de todas las administraciones, ya que hay que catalogarlos. En este marco, ha recordado que las obras de desdoblamiento de la N-432 en Badajoz continúan una vez superado estos trámites, «trabajándose ahora para desbloquear la afectación de servicios» a las redes de telefonía y electricidad.