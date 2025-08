El músico que convirtió un hobby en un nuevo arte de vivir en Cáceres

Juan Luis Orozco es músico profesional y escultor. Desde muy pequeño, supo que la música sería el eje central de su vida. Se formó como violista en varios conservatorios de España y en el extranjero, donde estudió con destacados músicos y completó estudios profesionales, superiores y de máster en Suiza e Italia. En 2013, comenzó a dedicarse a la escultura como una forma de descanso frente a la intensa actividad musical, sin imaginar que ese pasatiempo acabaría convirtiéndose en una nueva pasión y camino profesional.

-¿De qué forma nació Arkham y qué visión artística motivó su creación en la ciudad de Cáceres?

-Las circunstancias que me llevaron a abrir el estudio fueron bastante inusuales, ya que surgieron a partir de una enfermedad. Mi profesión original es la música, en la que tengo una formación profesional sólida. Sin embargo, tras recibir un diagnóstico que me impedía seguir ejerciendo como músico, empecé a buscar nuevas alternativas. En ese momento, recordé que tenía un hobby, la escultura, y decidí darle una oportunidad y transformar ese pasatiempo en un proyecto profesional. Nunca imaginé que ese hobby me llevaría a esta nueva etapa laboral. Por eso creo que es fundamental tener hobbies, porque la vida da muchas vueltas. Además, resultan ser una forma terapéutica de sobrellevar las dificultades.

-¿Qué técnicas y materiales se enseñan en la escuela, y existe alguna especialidad en la que se enfoque particularmente?

-A mí personalmente me encanta todo lo relacionado con la cultura friki, el cine, los cómics y la música. Sin embargo, la formación que ofrezco es libre, y cada alumno, siempre bajo ciertos criterios y mi experiencia, puede crear la figura que más le apetezca. Por lo general, suelen empezar con un busto, ya que es más sencillo realizar el molde. La técnica que utilizamos se llama modelismo tradicional, aunque no es tan tradicional porque no trabajamos con materiales clásicos como la arcilla. En su lugar, usamos plastilina profesional, similar a la plastilina con la que jugábamos de niños, pero con la particularidad de que nunca se endurece. Para conservar las piezas, hacemos un molde de silicona y una estructura sólida, y luego realizamos las reproducciones en resina.

-¿Qué perfil suelen tener los alumnos?

-Doy clases a personas de todas las edades, desde niños a partir de los 10 años, siempre con la supervisión de sus padres, hasta adultos, e incluso he tenido alumnos mayores de 65 años. A los niños les cuesta mucho mantener la concentración y, sobre todo, la paciencia, ya que no están acostumbrados a la frustración ni a esperar, quieren resultados inmediatos y metas a corto plazo. En cambio, los adultos, especialmente los mayores de 65, suelen tener mucha más paciencia y crean piezas realmente interesantes. Creo que es fundamental aprender a reconocer cuando algo no está bien y no tener miedo a destruir una pieza en la que estás trabajando para empezar de nuevo. El curso completo suele durar alrededor de 9 meses, aunque también ofrezco cursos especiales que pueden ser mensuales, con clases una vez a la semana, o incluso durante el verano. Las clases suelen ser colectivas, me gusta que los alumnos piensen por sí mismos para decidir cuál será el siguiente paso. Si no lo encuentran, ahí es cuando intervengo para ayudarles. Por supuesto, al inicio doy unas pautas básicas y, una vez avanzan, les animo a tomar como referencia otras figuras del estudio. La matrícula incluye todo el material necesario, del mismo tipo y calidad que uso yo diariamente. Además, en nuestra escuela contamos con una campana de vacío para eliminar las burbujas del molde, algo que no todas las escuelas ofrecen.

-¿Qué tipo de obras se exhiben habitualmente en la galería

-Por ahora, mantengo una exposición permanente con las piezas que voy creando. No hay horarios ni fechas específicas, están siempre disponibles para que cualquier curioso o turista pueda verlas. Nos encantaría abrir el espacio a otros artistas que quieran mostrar sus obras durante uno o dos meses, o el tiempo que deseen. Nos gusta fomentar la cultura local, y si los artistas son de la región, mucho mejor. Aunque aún no hemos podido organizar estas exposiciones porque estoy bastante ocupado con otros proyectos, estamos abiertos a recibir propuestas. Si algún artista quiere presentar su idea, estaremos encantados de escucharla y haremos todo lo posible.

-¿Cómo suelen contactarle las personas interesadas?

-Reconozco que soy un poco desastre con el tema de la publicidad. Sé que debería dedicarle más tiempo a las redes sociales y a la página web, que la tengo bastante olvidada desde hace un par de años. Publico algunas cosas en Instagram, pero no todo lo que debería ni con la constancia que me gustaría. Aun así, la gente me encuentra por ahí, por la web o simplemente pasando por el estudio. Aunque no soy muy popular en Cáceres, me gustaría darme más a conocer y que más personas puedan descubrir y disfrutar de mis obras.

-¿Cuáles son los proyectos a corto y largo plazo que tiene previstos?

-Acabo de terminar de dirigir la octava edición del Festival Internacional de Música de la Ciudad Monumental de Cáceres, que es el proyecto de vida más grande que tengo. En este festival participan alumnos y profesores de todo el mundo, y ofrecemos conciertos diarios. Además, dentro del festival organizamos un concurso internacional en Montánchez. En cuanto a mi carrera musical, me gustaría poder grabar un disco a finales de este año con músicos reconocidos, con quienes mantengo una buena relación y que son muy especiales para mí. También tengo en mente presentar obras en un par de concursos. Aunque no soy muy fan de ellos, porque compito con especialistas en 3D y siento que mi trabajo es muy diferente, los veo como una buena oportunidad para darme a conocer y que se valore más mi trabajo. Por otro lado, organizo conciertos benéficos, especialmente para apoyar a refugiados de guerra, como la situación en Gaza.

¿Qué consejo daría a los jóvenes escultores o artistas que están comenzando y desean desarrollarse en este campo?

-Prefiero hablar de sugerencias antes que de consejos. No solo se trata de tener talento en la escultura, sino también de desarrollar ciertas habilidades. La clave real está en la constancia, la paciencia y la disposición a trabajar incluso cuando eso signifique perder horas de descanso. He conocido a muchas personas que han logrado sus objetivos gracias a su dedicación. Para mí, es fundamental ser honesto con uno mismo y saber cuándo pedir ayuda.