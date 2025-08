Profesora cacereña: "La clave de la docencia es ser una enamorada de tu trabajo"

Nació en Vic, Barcelona, pero con apenas unos meses llegó a Extremadura, su tierra. De padre pacense y madre morala, llegó a Cáceres, donde se crió y estudió. Primero, en Las Josefinas. Después, en la UEx. Fue cursando el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Turismo cuando se dio cuenta de que la docencia era su pasión. Así, tras finalizar el máster en Alta Dirección y su doctorado, ya en Madrid, acabó como profesora en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Ahora, a sus 33 años, Laura Pascual opta al premio Educa Abanca, que reconoce al mejor docente de España según la valoración de los propios alumnos. Y posibilidades tiene, pues se encuentra entre los 30 primeros seleccionados de un grupo de mil.

¿Cómo se enteró de que era una de las profesoras distinguidas?

Me enteré el mismo día que salieron las listas, el sábado 5 de julio. Me llegó un correo electrónico, me metí y lo vi. No tenía ni idea de que me habían postulado.

¿Qué significa para usted este reconocimiento?

Es un motivo de mucho orgullo. Doy gracias a Abanca y a estos premios, porque se pone en valor una profesión tan importante y tan bonita como es la docencia. Una profesión fundamental, pues estamos formando a los futuros profesionales de todos los sectores. Me hace muchísima ilusión. Más aún, por haber sido reconocida por los alumnos. Ellos votan, desde el inicio del curso, al profesor que quieren en un formulario en la plataforma Abanca. Ahí pueden, además, dejar comentarios. De los mil profesores, aproximadamente, que se han propuesto, hemos quedado 30 en cada categoría: infantil; primaria; secundaria; bachillerato; formación profesional; universidad; y educación no formal.

¿Cuándo se conocerá al ganador de los premios?

Será el 8 de noviembre, en una gala que se celebrará en Santiago de Compostela. Pero se hace otra criba antes. El 5 de octubre, después de incluir nuestros méritos en la plataforma, elegirán a 10 docentes de cada categoría y esos son los que llegarán a la final.

¿Cuáles son las claves de su enseñanza para haber sido considerada por sus alumnos?

La clave de la docencia es ser una enamorada de tu trabajo, tener pasión. Siempre digo que tengo muchísima suerte, porque combino las dos cosas que más me gustan: la docencia y el marketing. Además, es importante saber transmitir. En mi caso, trato de hacer las clases amenas, dinámicas, fomentar mucho el debate y enseñar a los alumnos a resolver problemas por ellos mismos, porque que, a veces, se quejan de que llegan al mundo laboral y no saben desenvolverse. «Esto es lo que os vais a encontrar fuera», les digo. Trabajar en equipo también es muy importante. Todo ello, con un toque de humor. Me gusta hacer las clases divertidas, porque sé que los alumnos se lo pasan bien y es una forma de que aprendan.

¿En qué momento supo que quería dedicarse a la docencia?

En tercero de carrera. Las asignaturas de números se me daban regular y mi padre, que era profesor asociado de la Universidad de Extremadura, me las explicaba en casa. Después, yo ayudaba a mis compañeros, que acaban sacando mejor nota. Ahí me di cuenta de que no se me daba mal enseñar. Además, me influyó ver a mi padre llegar a casa de dar clase con una sonrisa de oreja a oreja. Me contaba anécdotas y pude ver el buen rollo que tenía con sus alumnos. Se me encendió un poco la bombilla y bueno… al final creo que acerté con la decisión.

¿Recuerda a algún profesor que le marcase?

Sin ninguna duda, Manuel Palazuelos, ‘Manso’, que me daba Historia Económica en la facultad. Era un profesor increíble. Muy exigente, porque recuerdo que el número de suspensos que tenía era elevado, pero era buenísimo. A mí me encantó, saque muy buena nota con él y me inspiró enormemente.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta hoy en día la educación?

La universidad no está solo para enseñar los conocimientos de cada materia. Hay que ir un poco más allá. Por un lado, la actualización constante, sea la materia que sea. A mí me encanta ponerles a los alumnos ejemplos de casos prácticos del mundo real y para eso tienes que estar completamente actualizado. Por otra parte, la pasión, la cercanía, estar en contacto directo con los estudiantes y hacerlos partícipes en las clases. Que la comunicación sea bidireccional. Creo que eso falta. Hay muchos profesores que llegan, dan la clase y se van, porque no están motivados, no les gusta lo que hacen o, simplemente, porque pasan un poco de todo.

¿Qué opina de la UEx?

Una universidad muy potente, con docentes maravillosos. Se lo tiene que creer un poco más, porque es estupenda. Tiene equipos de innovación y de investigación que son una pasada. Estoy superorgullosa de haber estudiado allí.

¿Cree que es posible desarrollar una carrera de Marketing en Extremadura?

Es un grado muy demandado. En la URJC tenemos grupos de alumnos grandes. Si hubiese una carrera aquí, mucha gente se quedaría y estudiaría en su tierra. Creo que sí podría tener éxito, siempre y cuando se gestionara y se implantara bien, y se pusieran al frente buenos profesores. Más allá del grado, creo que la región permite desarrollar una carrera profesional en marketing. Es un ámbito amplio, y muy demandado por las empresas. Todas lo necesitan, hasta las más pequeñas: cómo decorar el local; el escaparate; el merchandising de la tienda; las redes sociales; la página web; las relaciones públicas; o las promociones. Al final, todo es marketing. Extremadura necesita marketing. Es una joya de comunidad, pero, también, la gran desconocida.

¿Cree que volverá a Cáceres en algún momento?

Me lo planteo muchas veces. Hoy tengo mi vida en Madrid y estoy bien aquí. La URJC me acogió hace nueve años y me ha dado muchas alegrías. Tengo un equipo de investigación y de trabajo que es magnífico y que me está ayudando a desarrollarme profesionalmente, sin duda. Pero con Cáceres siempre de la mano. Tengo muy buenos amigos y compañeros en la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo de la UEx, y estamos colaborando constantemente. Por ejemplo, a través de estancias de investigación. Hemos escrito libros juntos, ido a congresos juntos, etc. Es verdad que en Extremadura se vive fenomenal. Mis padres y mi hermano están aquí. O sea que bueno, en un futuro quién sabe, pero, por ahora, seguiré en Madrid.

¿Qué les diría a aquellos estudiantes que estén pensando en dedicarse a la docencia?

Apoyarlos al 100%. Animarlos, porque es un trabajo supergratificante y muy bonito, de vocación pura y dura. Tengo dos alumnas de años atrás a las que les gustaba la docencia y han estudiado el máster que yo cursé. Ahora les estoy dirigiendo la tesis y colaboro con ellas en todo lo que puedo. Primero, porque a mí también me ayudaron, y me gusta hacerlo. Además, dicen que si quieres dominar algo, tienes que enseñarlo y que cuanto más enseñas, más aprendes. La enseñanza es una herramienta muy poderosa para el aprendizaje. Creo que la mejor forma de instruirte y de obligarte a ti a estar en constante actualización.