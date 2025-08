Alumnos del instituto Ágora viajan a Japón y Hungría para formarse

El IES Ágora de Cáceres sigue ampliando su presencia internacional gracias al programa Erasmus+, ofreciendo a sus estudiantes oportunidades que integran formación profesional, crecimiento personal y colaboración con instituciones educativas y empresas, tanto en España como en el extranjero. Recientemente, se ha desarrollado una iniciativa en la que Céline Faure, profesora del Lycée Julien de Rontaunay, visitó la empresa extremeña Interlun, referente en la gestión y valorización de residuos peligrosos y no peligrosos, con sede en Cáceres. Durante su visita, pudo conocer de primera mano las tecnologías empleadas para el tratamiento de residuos sanitarios, industriales y urbanos, así como el funcionamiento logístico de la empresa, que opera rutas diarias a lo largo de diversas regiones de España. La docente también destacó de manera muy favorable la experiencia de Océane Sciangula y Raphaël Hourau, alumnos del Lycée Julien de Rontaunay, quienes realizaron su periodo de prácticas en la empresa cacereña.

Estudiantes fuera de España

Desde el 20 de mayo, Patricia Morales Velázquez, estudiante del ciclo de Técnico en Actividades Comerciales del IES Ágora, desarrolla sus prácticas Erasmus+ en la biblioteca del Instituto Cervantes de Budapest. Allí participa activamente en tareas de organización, clasificación y expurgo de la colección bibliográfica, lo que le está permitiendo adquirir valiosas competencias en el ámbito de la documentación y la atención cultural. “La reorganización de la colección me está enseñando muchísimo. Además, me siento muy valorada en un entorno profesional y acogedor”, comenta. Fuera del horario de prácticas, aprovecha su estancia para sumergirse en la vida cultural de la capital húngara. “Budapest me ha encantado, cada día es una experiencia nueva”.

Patricia Morales en Budapest. / El Periódico Extremadura

Por su parte, Adrián García Menas, alumno del ciclo de Desarrollo y Aplicaciones Multiplataforma, ha finalizado su periodo de prácticas Erasmus+ en el Instituto Cervantes de Tokio. Durante su estancia, combinó tareas técnicas, como el mantenimiento de redes, soporte informático y desarrollo de herramientas digitales, con la participación activa en actividades culturales y eventos junto a creadores hispanohablantes. “Trabajar en un centro como el Instituto Cervantes, en una ciudad tan increíble como Tokio, ha sido una experiencia transformadora. No solo adquirí conocimientos profesionales, sino que también aprendí sobre la vida en un entorno completamente diferente al mío. Esta experiencia me ha brindado una visión más amplia, internacional y humana”, destaca García.

Las vivencias profesionales, académicas y personales que se desarrollan en el IES Ágora evidencian una clara apuesta por una educación con proyección internacional y alineada con los desafíos sociales más relevantes. El programa Erasmus+ actúa como motor de oportunidades, teje redes de colaboración y marca un antes y un después en los recorridos formativos de quienes participan en él.