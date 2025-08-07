1,5 millones para la tercera fase de la muralla de Cáceres, con la segunda en los tribunales

El Ayuntamiento de Cáceres ha adjudicado las obras de la Fase III de restauración de la muralla almohade (con el litigio de la Fase II todavía en tribunales), con un presupuesto de licitación de 1.575.311 euros, financiados dentro de los 3 millones de euros asignados a la capital cacereña en el marco del programa ‘Impulsa Patrimonio’, al que se han acogido los 15 municipios que integran el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPH).

11 meses

Se trata de un “nuevo paso en la recuperación de este valioso patrimonio histórico”, ha expresado el concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal, quien ha presentado el proyecto este jueves. La empresa que ha resultado adjudicataria de las obras ha sido Construcciones Abreu, que también ha realizado la actuación en el nuevo Hilton Palacio de Godoy, y que contará con un plazo de ejecución de 11 meses.

Las obras se desarrollarán en el tramo comprendido entre el Adarve del Padre Rosalío y la Plaza del Conde de Canilleros, incluyendo espacios de intramuros y extramuros de la muralla. Entre los elementos destacados a rehabilitar se encuentran: la Puerta de Santa Ana, el Adarve de la Estrella, el Arco de la Estrella, la Torre de Bujaco, la Torre de la Yerba y el Foro de los Balbos.

Además de la restauración general del lienzo, se llevarán a cabo varias intervenciones específicas de “especial relevancia”. El edil se ha referido al “reperfilado del remate de la muralla” en el entorno del Foro de los Balbos y Plaza de Caldereros para mejorar la accesibilidad.

También la reconstrucción del tramo que resta junto al paso albarrano hacia la Torre de la Yerba y la restauración integral de la citada torre, con el objetivo de abrirla a visitas turísticas y patrimoniales. Y se actuará en una conexión peatonal con el tránsito existente hasta la zona de Púlpitos, completando así el recorrido patrimonial Bujaco–Arco–Púlpitos–Yerba–Foro.

Fase III de la muralla de Cáceres. / Carlos Gil

Ascensor

Según ha apuntado Leal, “estas obras suponen un importante impulso para la valorización del patrimonio cacereño y su integración en una oferta turística y cultural de primer nivel”. En fases futuras se contempla, además, la mejora de la accesibilidad mediante nuevas conexiones entre la zona del Foro de los Balbos, Piñuelas y Caldereros.

Además, se incluirá la posibilidad de instalar un ascensor que facilite el acceso al conjunto monumental. La intervención se enmarca en el citado programa Impulsa Patrimonio, financiado por la Unión Europea (UE) a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y gestionado por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Proyecto de ascensor. / Carlos Gil / CARLOS GIL