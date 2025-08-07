Ocio
La alcaldesa de Casar de Cáceres, sobre el parque acuático: "No tengo noticias desde diciembre"
Marta Jordán asegura que mantiene contacto con la empresa promotora, pero señala que no tiene novedades
"No conozco ninguna novedad desde diciembre". Son las palabras de Marta Jordán, alcaldesa de Casar de Cáceres, sobre la construcción del parque acuático proyectado en la localidad. El proyecto cuenta con una inversión superior a los 50 millones de euros y tiene una financiación de 9,5 millones de euros de los Incentivos Económicos Regionales al haber sido declarado Premia para la Junta de Extremadura (tiene interés autonómico).
Daimdon SL
La previsión inicial era que las obras que promueve la empresa Daimdon SL (propiedad del exfutbolista Donald Huijsen, padre del recién fichado futbolista del Real Madrid, Dean Huijsen), y que están previstas en la zona de 'El Higueral', comenzaran el pasado verano, y que el centro de ocio abriera sus puertas en la primavera-verano de 2025, con un total de 110 empleos fijos. "Es un proyecto privado que puede aportar muchos puestos de trabajo a nuestro pueblo, incluso turismo, pero ahora mismo se ha enfriado un poco el tema", ha expresado la regidora casareña, quien ha insistido en que "desde diciembre no tengo noticias nuevas".
Contacto
Jordán incide en que mantiene contacto con los promotores, pero insiste en que no tiene ninguna novedad. "Solo me dicen que falta una serie de documentos", incide. El proyecto ha sufrido varios retrasos debido a aspectos técnicos y al aumentos en los costes de los materiales.
En 2025
La intención era que esta megainfraestructura de ocio ubicada en pleno cinturón metropolitano de Cáceres abriese sus puertas a lo largo de 2025, ya que las obras no deberían superar los nueve meses de duración. La empresa achacó este retraso a la falta de ayudas por parte de las instituciones. El parque contará con una superficie de casi 100.000 metros cuadrados y permitirá acoger entre 4.000 y 6.000 usuarios al día.
Atracciones
El proyecto se basa en una de las atracciones de este tipo más grandes del mundo: el parque temático Land of Legends de Turquía. Precisamente, la promotora del proyecto extremeño encargó en el país turco la construcción de los toboganes, pero el retraso en la licencia de obras provocó problemas logísticos con el material. Los recursos hídricos han sido uno de los principales escollos para dar luz verde al proyecto (cabe recordar que prevén consumir 180.000 litros de agua cada día); así como los vertidos y las vías de entrada y salida. Por ello, la Junta solicitó un informe ambiental, que se resolvió en 2024 de forma favorable.
