La carretera de Cáceres por la que pasan más de 10.000 coches al día que se está reparando

La Diputación de Cáceres sigue trabajando en la red de carreteras de su titularidad con el objetivo de mantener la vialidad en las mejores condiciones posibles. Ya han arrancado las obras de rehabilitación estructural del firme en las carreteras Cc-324, que une Cáceres con el Casar, y en la Cc-331, desde la N-521a la Cc-328, pasando por la localidad de Santa Marta de Magasca.

Actuaciones

En ambos casos, se aplicará un riego bituminoso de adherencia sobre la superficie total de la plataforma, abarcando calza y arcenes para, posteriormente, extender una nueva capa de rodadura. En el caso de la Cc-324, de Cáceres al Casar, se procederá al saneo y reparación de agrietamientos existentes en los arcenes. Cabe recordar que esta vía tiene una intensidad media diaria de 10.000 vehículos aproximadamente.

Carreteras que se están reparando. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Plazo

Con las obras en marcha, que tienen un plazo de ejecución de 2 meses, se van a rehabilitar unos 31.000 metros cuadrados de pavimento en la CC-324, y unos 13.500 metros cuadrados en la CC-331, por lo que la superficie total rehabilitada llegará a los 44.500 metros cuadrados, empleando para ello unas 6.200 toneladas de mezcla bituminosa. Tras el extendido de la nueva rodadura se aplicarán marcas viales en el eje y bordes de la calzada, con renovación de la señalización vertical que lo precise e instalación de elementos reflectantes de balizamiento.

Suscríbete para seguir leyendo