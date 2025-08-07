Casar de Cáceres y Garrovillas, nuevos pilares de una Capitalidad a la que le salen apoyos en América

Nuevas adhesiones al proyecto de la Capitalidad Cultural que pretende lanzar a Cáceres a convertirse en un foco de actividades en el año 2031. El Consorcio, con la salmantina Iris Jugo al frente, ha firmado este jueves dos manifiestos para que los municipios de Casar y Garrovillas de Alconétar sean también partícipes del proyecto. Las alcaldesas Marta Jordán y Elisabeth Martín han rubricado su apoyo en presencia del concejal de Cultura, Jorge Suárez.

Más avances

Los avances siguen llegando gracias también a la Diputación de Cáceres, que ha enviado mensajes a todos los municipios para que sean parte con el fin de que toda la provincia apoye a la Capitalidad. Por el momento, ya suman una treintena de asociaciones, ayuntamientos e instituciones entre los interesados. Por ejemplo, el Consejo de la Juventud de Cáceres, la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida, etc. Será habitual seguir viendo a distintos representantes institucionales acercarse al consistorio cacereño: "Es un objetivo común de toda la región. Queremos que todos los pueblos nos acompañen", ha aseverado Suárez.

Ilusión

Por su parte, Iris Jugo se ha mostrado "muy ilusionada" por los pasos firmes que se están dando: "Nos estamos uniendo por la cultura". Las adhesiones están llegando de muchas formas. Algunos se acercan a Cáceres, pero otros prefieren recibir a una delegación en sus pueblos. Por ello, el 12 de septiembre visitarán el Valle del Jerte y La Vera para confirmar más apoyos. Además, hay entidades de Latinoamérica, Estados Unidos y Bulgaria que se están interesando por el proyecto: "Es increíble ver que hay lugares en los que ni siquiera saben pronunciar 'Cáceres' y quieren ayudarnos", explica Jugo.

La 'cantata', ya lista

La 'cantata' ya está finalizada y, actualmente, se están diseñando las acciones que vienen a aprobar todo lo que se va a realizar en el futuro. Cabe recordar que hay que crear un plan estratégico de desarrollo local con dimensión europea hasta el año 2031 y que se debe presentar antes del último día de diciembre. Será presentado, presumiblemente, en las primeras semanas de 2026 y el objetivo es ser una de las ciudades que se queden en la 'shortlist' de candidatas.

Figura de un conseguidor

Sobre la posibilidad de disponer de la figura de un 'conseguidor', una especie de mecenas que ayude a conseguir aún más apoyos, Jugo ha destacado que "no nos lo recomiendan porque podría jugar en nuestra contra", a pesar de que algunas de las ciudades vencedoras en anteriores ocasiones sí disponían de esta persona.

Casar

"¿Cómo no íbamos a formar parte de esto? A nosotros nos va a aportar muchísimo. También consideramos que la cultura es un motor de cambio. Además, Casar está tan pegado a la capital provincial que yo también me creo parte del proyecto", ha incidido Jordán, regidora casareña.

Garrovillas

"Consideramos muy importante adherirnos a este proyecto por nuestra proximidad a la ciudad. Es una apuesta firme para que salga adelante el proyecto. Nos interesa a toda la provincia porque nos veremos beneficiados por el turismo y la cultura que atraerá. Tiene muchos beneficios para nosotros", ha sentenciado Martín, alcaldesa garrovillana.

