Cesión de terrenos para la construcción del parking de El Madruelo en Cáceres

El desarrollo de la zona donde se construirá el futuro Museo de El Madruelo sigue avanzando. Tras presentarse en el Ayuntamiento de Cáceres por parte de la compañía Iberdrola el proyecto de su futura sede en la Avenida de la Universidad, que supondrá dejar liberado el solar que ocupa en la actualidad en Ronda de Puente Vadillo, y que será habilitado como futuro aparcamiento; ahora se ha publicado la mutación demanial a favor de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura de la parcela de titularidad municipal, ubicada en Ronda Puente Vadillo, número 3.

Recreación del museo. / EL PERIÓDICO

Más de 6.000 metros

Cuenta con una superficie de 6.450 metros cuadrados, para la construcción del aparcamiento del Museo del Madruelo, sobre el cual el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha dictado una resolución, con fecha 1 de agosto de 2025, para acordar el inicio del expediente relativo a la mutación demanial a favor de la Consejería; que tendrá que pasar por sesión plenaria para su ‘ok’ definitivo.

El informe emitido considera justificado el carácter público de la entidad solicitante y estima la mutación demanial de ese bien en base al fin que se persigue: la construcción del aparcamiento del Museo de El Madruelo, que «redundará de manera evidente y positiva en beneficio de los habitantes del término municipal».

De este inmueble se pretende disponer de una parte, según se detalla en el plano aportado por la Consejería en su solicitud, de 5.304 metros cuadrados de superficie, que linda al norte con los talleres de Iberdrola y Ronda Puente Vadillo.

Fin único y exclusivo

La resolución subraya que «el fin único y exclusivo por el que se dispondrá la mutación demanial» es para la construcción de dicho parking. Y que todas las obras ejecutadas serán «por cuenta y responsabilidad de la entidad beneficiaria de la mutación demanial, la cual asumirá todos los gastos y gestionará la obtención de todos los permisos, licencias o autorizaciones que fueran necesarias bajo su exclusiva responsabilidad».

Este movimiento acerca la construcción de ese parking, tan necesario en la zona centro, y se une al anuncio de que Iberdrola trasladará sus oficinas y sus servicios y, de este modo, la empresa dejará libre ese espacio para poder construir el aparcamiento que ofrezca mayor número de plazas en el entorno de la parte antigua de Cáceres.

El consistorio ya dio luz verde en septiembre al proyecto de regeneración urbana (y su conexión con la Ribera del Marco) del espacio donde se construirá el futuro museo, que albergará la colección Helena Folch-Rusiñol, de 2.000 instrumentos musicales y 14.000 cerámicas, de la Fundación La Fontana.