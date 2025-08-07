El contenedor marrón alcanza en su primer mes en Cáceres los 400 kilos de biorresiduos

Un cambio suele requerir un periodo de adaptación. Pero cuando se trata de mejorar, el proceso se acelera. En una sociedad cada vez más concienciada con su entorno y el medio ambiente, las ciudades se moldean para garantizar que el futuro sea lo más sostenible posible. En ese empeño, Cáceres ha puesto en marcha hace un mes escaso una medida que reinventará la forma de separar los residuos con el fin de que lo que en un primer momento se considera simplemente basura, pueda tener una segunda vida útil.

Así, a los contenedores, ya de sobra integrados en las calles, amarillo para el plástico y azul para el papel, se ha sumado recientemente un nuevo color, marrón, destinado a los restos orgánicos, desde cáscaras de fruta hasta posos de café. Cierto es que en otras ciudades del país ya se ha implantado desde hace tiempo el popularmente llamado cuarto ‘container’ cumpliendo con la nueva normativa nacional de economía circular. Lo cierto es que estaba previsto que estuviera en marcha en 2024, pero finalmente fue a principios de este año cuando se anunció y empezó a funcionar antes del verano.

200 contenedores en las calles

Ha sido la nueva concesionaria de la recogida de basura, Valoriza, la encargada de gestionar su puesta en marcha, al menos 200 contenedores ya se han colocado en las calles de la ciudad en el último mes de los 400 que se repartirán en todos los distritos. Se da la circunstancia de que cuenta con un mecanismo particular porque solo se abre con una tarjeta que se ha facilitado a los vecinos junto a unas papeleras individuales. Hasta la fecha, más de 2.000 hogares cuentan con los cubos de diez litros y la ficha magnética. En total, la inversión para implantar la fracción orgánica en la ciudad alcanza los 1,3 millones de euros.

En un primer balance, los datos municipales constatan que en el primer mes de su puesta en marcha ha triplicado los cifras. Si en la primera semana logró recoger 170 kilos de biorresiduos, en la recogida más reciente alcanzó ya los 420 kilos de restos biodegradables, un dato que desde el ayuntamiento valoran de forma positiva. De esta manera, al margen de las campañas iniciales, Valoriza sigue haciendo entrega de las tarjetas y los recipientes en la sede de Rodríguez de Ledesma.

Bolsas biocompostables

Los residuos que se depositan en ese contenedor son estrictamente orgánicos. Es sencilla de identificar porque procede de restos de alimentos y otros pequeños restos, tales como pan, fruta, verdura, carnes, pescados, mariscos, cáscaras de huevo, frutos secos, servilletas, tapones de corcho , posos de café o restos de jardinería, flores y hojas. En esa línea, Valoriza hace hincapié en que se usen siempre bolsas biocompostables para depositar los residuos en el contenedor. Entre los residuos que no deben depositar en la fracción marrón se encuentran aceites, tiritas, colillas, arena de mascotas, plásticos, látex o leña.

