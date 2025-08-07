Críticas del PSOE de Cáceres por el turismo: "Acumula seis meses seguidos de caída"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres vuelve a la carga contra el Gobierno local y critica que "la ausencia de políticas de promoción, la falta de proyecto y el inmovilismo del gobierno de Rafa Mateos han desconectado a Cáceres de la senda del crecimiento turístico que vive el resto del país, acumulando seis meses consecutivos de caída".

Jorge Villar

Ha sido el concejal Jorge Villar quien ha reprochado que "el último balance turístico es demoledor porque la ciudad ha perdido decenas de miles de viajeros y pernoctaciones en el primer trimestre de 2025, tanto en hoteles como en apartamentos turísticos, según lo confirma el INE (Instituto Nacional de Estadística)".

Tendencia

"La tendencia no es puntual ni coyuntural. Cáceres acumula ya seis meses consecutivos de bajada en el número total de viajeros (hoteles más apartamentos), algo que no sucedía en la última décadas. El sector encadena medio año en negativo, mientras el resto del país sigue batiendo récords turísticos", ha incidido.

Turistas paseando por la parte antigua el pasado mes de diciembre. / Jorge Valiente

La bajada

En cuanto a hoteles y apartamentos turísticos señala que "han pernoctado casi 44.000 turistas menos en el primer semestre con respecto a 2024. Los viajeros han caído más de 31.000. La sangría es aún mayor en los turístas extranjeros: en apartamentos, la caída supera el 45%; en hoteles, roza el 11%".

En el país...

La tendencia nacional es la contraria, "mientras España marca máximos históricos de turistas nacionales e internacionales, y el sector bate récords en ciudades de todo el país, Cáceres y Extremadura se descuelgan por la inacción del PP. Lo advertimos en la última nota de prensa sobre los datos regionales: no se puede vivir de rentas ni de titulares vacíos. Una herencia que se agota".

Políticas socialistas

Durante años, ha destacado Villar, “el empuje de las políticas socialistas y los grandes proyectos de ciudad permitieron a Cáceres crecer y situarse como destino de referencia. Pero la herencia no dura eternamente si no se trabaja, si no se promociona y si no se cuida el sector. Ahora, la realidad es incuestionable: si no se cambia el ritmo, el futuro del sector más importante de Cáceres está en juego”.

Autocomplacencia

"Exigimos al gobierno municipal del PP que abandone la autocomplacencia, convoque de inmediato a los profesionales del turismo y active un plan de choque en promoción, cultura y eventos. Cáceres no puede permitirse ni un semestre más de inacción", ha sentenciado Villar.

