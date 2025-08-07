Hotel París: "Extremadura está viva en lo musical y llena de propuestas"

Hotel París es una banda cacereña que nace a finales de 2023 tras la disolución de Puerta Oeste, un proyecto anterior de sus integrantes. Formada por Ángel Pajares, Candi González, Simón Rayo, Gabriel Lingstuyl, y Vicente Garrido, el grupo recupera la energía y la motivación para ofrecer un repertorio de versiones musicales con influencias del rock clásico, el pop indie y la música alternativa.

-¿Cómo surgió Hotel París y cuál es la historia detrás del nombre del grupo?

-La banda nace a finales de 2023, tras un largo parón provocado por el desgaste y el agotamiento que sufrimos con nuestro anterior proyecto musical, Puerta Oeste. Tras intentar una gira a nivel nacional, nos dimos cuenta de que necesitábamos frenar, el cansancio era evidente y decidimos poner punto final. Actualmente, el grupo está formado por Ángel Pajares, Candi González, Simón Rayo, Gabriel Lingstuyl y Vicente Garrido. Durante un tiempo, Ángel estuvo alejado de la música, pero con el paso de los meses volvió a sentir ganas de regresar. Gabriel y Vicente se sumaron rápidamente a esa idea, y juntos dimos nuestro primer concierto en el Pub Abuelo, en Cáceres, recuperando algunas de las versiones que más gustaban en aquel momento. La acogida fue muy buena, y eso nos animó a seguir adelante. A partir de ahí se unieron Simón y Candi, y desde entonces no hemos parado. En cuanto al nombre, Hotel París fue idea de nuestro batería, Vicente. Queríamos algo que sonara elegante, que tuviera personalidad y nos pareció perfecto.

-¿Cómo se conocieron y qué los llevó a formar un grupo juntos?

-Algunos de nosotros llevamos juntos desde el 2015, ya que formábamos parte del proyecto Puerta Oeste, el cual nos gustaría retomar en un futuro no muy lejano. Todos queríamos seguir tocando, pero en aquel momento no encontrábamos la motivación para poder continuar. Y Hotel París, fue la excusa perfecta para volver a hacerlo. Gabriel, era el único que no formaba parte de Puerta Oeste, pero en alguna que otra ocasión, ya había tocado con nosotros haciendo sustituciones en la batería y el bajo.

El grupo musical Hotel París, en uno de sus conciertos. / Cedida

-¿Qué influencias musicales han marcado su estilo?

-Nuestro estilo musical está influenciado por una mezcla diversa de géneros y artistas que cada uno de nosotros admira y ha escuchado a lo largo del tiempo. Nos inspiran desde el rock clásico hasta el pop indie, pasando por la música alternativa, el folk e incluso algunos toques de electrónica. Esa variedad nos permite crear un sonido que se siente fresco y auténtico. Además, nuestras letras y melodías están marcadas por las influencias de grupos y cantautores tanto nacionales como internacionales, quienes han sido fundamentales en nuestra formación artística. En conjunto, todas estas referencias se mezclan para darle a nuestra música una personalidad única y reconocible.

-¿De qué manera ha influido Cáceres en la música del grupo?

-Cáceres es nuestra casa, aquella que siempre hemos tenido en mente. De hecho, en relación a Puerta Oeste, este proyecto se llama así porque todos los componentes hemos nacido en Navalmoral de la Mata, puerta al oeste peninsular y por ende a nuestra querida tierra.

-¿Cómo es el proceso de composición del grupo?

- Actualmente tenemos un estilo de trabajo muy automatizado. Decidimos que canción queremos incluir en el set, estudiamos en casa la versión que más nos encaja y acudimos al local para poner todo en común. Por último, probamos la canción en directo y vemos como funciona.

-¿Consideran que su música tiene un sello propio? ¿Cómo lo describirían?

- Al ser una banda de versiones, las canciones siempre tienen el alma del artista original y así queremos que así sea. Nos esforzamos por moldear las canciones para que se ajusten a la voz de Ángel y al estilo que queremos proyectar como banda, sin perder la esencia original de cada tema.

-¿Cuál ha sido el concierto más especial que han ofrecido hasta ahora?

-Hemos tocado en directo en numerosas ocasiones, pero nuestro concierto más especial fue el último que realizamos en la sala La Santa, en Badajoz. El público conectó muchísimo con nosotros, de una forma muy enérgica y cercana.

-¿Cómo describirían la evolución del grupo desde sus inicios hasta el momento actual?

-Nuestro grupo empezó con un cantante en solitario, luego se convirtió en un dúo, más tarde en un trío, y así fue creciendo hasta llegar a la formación que tenemos hoy. Ha sido un proceso muy natural y hemos evolucionado poco a poco.

-¿Se encuentran actualmente trabajando en nueva música?

- Seguimos actualizando el set con los últimos temas que van apareciendo en el panorama musical y que encajan con el estilo de nuestra banda. También seguimos componiendo canciones y Candi, nuestro compositor continúa creando canciones originales, que no descartamos incluirlas en alguna ocasión especial.

-¿Cuál es su opinión sobre el panorama musical actual en España? ¿Consideran que es difícil abrirse camino en la industria hoy en día?

-El panorama es complejo, ya que la música actual se rige por la inmediatez. Una canción con dos meses ya es antigua y hay que sacar otro tema nuevo. Además, el reggaeton y el género urbano, ha calado mucho en los jóvenes y la música de bandas en directo, ha pasado a un segundo plano. Con lo cual, sólo podemos optar a participar en festivales, a los cuales es muy difícil acceder, ya que están copados por las mismas bandas año tras año. Por lo tanto, para un grupo emergente, es muy complicado poder abrirse camino en el panorama nacional.

-¿Consideran que Extremadura ocupa el lugar que realmente merece dentro del panorama musical nacional?

-Extremadura está viva musicalmente y llena de propuestas emergentes con calidad y muy originales. Sin embargo, creemos que no tiene el espacio que merece, ya que falta visibilidad, apoyo institucional y mayor presencia en los medios. Actualmente contamos con bandas como Sanguijuelas del Guadiana, Wistimber y artistas solistas como Niño Indigo o Sergio Cepeda, por citar alguno, que podrían tener mayor proyección pero necesitan apoyo.