Música, formación y cuentos galácticos marcan la agenda en Cáceres

Boogaloo Café mantiene viva la escena musical nocturna

Con más de 15 años de trayectoria, Boogaloo Café, ubicado en la Avenida Hernán Cortés de Cáceres, se ha consolidado como un referente de la música en directo en la región. Solo en la pasada temporada, que abarca de finales de septiembre a junio, el local acogió cerca de 300 conciertos, ofreciendo una programación continua y de primer nivel. El establecimiento abre de martes a jueves de 23:00 a 05:00 horas, y viernes y sábados de 23:30 a 05:30. Su labor como espacio cultural fue reconocida el año pasado con el Premio de la Música, que lo distinguió como el mejor recinto de conciertos de Extremadura en 2024.

Acción contra el Hambre lanza un programa gratuito que une empleo y bienestar personal

La organización Acción contra el Hambre ha abierto una nueva edición de 'Vives Emplea Saludable Cáceres', un programa gratuito dirigido a personas en búsqueda activa de empleo. Con un enfoque innovador, la iniciativa combina el desarrollo profesional con el bienestar físico y emocional. Bajo el lema “La receta perfecta para encontrar empleo”, el programa ofrece formación en herramientas clave como el currículum, la carta de motivación, la marca personal y las habilidades digitales, a la vez que promueve hábitos saludables como la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el autocuidado.

Los participantes también trabajarán competencias como la gestión emocional, la comunicación eficaz, la motivación, el liderazgo y el trabajo en equipo, todo en un entorno de acompañamiento y crecimiento personal. Las plazas son limitadas y está dirigido exclusivamente a personas desempleadas en Cáceres.

Viaje espacial con humor y música en la Biblioteca Pública

La Biblioteca Pública de Cáceres propone una aventura espacial única para toda la familia el miércoles 27 de agosto a las 12:00. Bajo una puesta en escena repleta de humor, imaginación y sonidos del más allá, el público podrá disfrutar de historias estrafalarias con personajes cósmicos y ambientación sonora sorprendente. Cada cuento irá acompañado de una banda sonora especial, en ocasiones alienígena, a veces más terrenal, que invita a cantar y participar. Una propuesta creativa que demuestra que, con un poco de imaginación, no hay límites para despegar.