La actriz Hiba Abouk, en Atrio de Cáceres: "Toño, eres un genio"

Nueva célebre personalidad que se acerca a Cáceres para disfrutar de una experiencia en el restaurante Atrio Relaix&Chateaux. La actriz hispano-tunecina Hiba Abouk ha visitado el Tres Estrellas Michelín de Jose Polo y Toño Pérez y ha alabado la calidad culinaria del cocinero cacereño en sus historias de Instagram: "Empieza el show. Toño, eres un genio".

Nacida en Madrid

La actriz, que nació en Madrid en octubre de 1986, es conocida por sus papeles en 'El Príncipe', 'Eva&Nicole' o 'Con el culo al aire'. Tiene ascendencia libia por parte de padre y tunecina, por parte de madre. Estudió en el Liceo Francés de Madrid hasta los 18 años y, luego, se independizó.

Historia de la actriz en Atrio. / E. P.

Interpretación

Su andadura en el mundo de la interpretación se inició haciendo teatro junto a sus compañeros de filología. Luego, combinó sus estudios en la RESAD con intervenciones en algunos spots publicitarios y sus primeras incursiones televisivas.