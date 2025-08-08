Sociedad
La actriz Hiba Abouk, en Atrio de Cáceres: "Toño, eres un genio"
La hispano-tunecina, conocida por sus papeles en series como 'El Príncipe' o 'Eva&Nicole', disfruta de la ciudad
Nueva célebre personalidad que se acerca a Cáceres para disfrutar de una experiencia en el restaurante Atrio Relaix&Chateaux. La actriz hispano-tunecina Hiba Abouk ha visitado el Tres Estrellas Michelín de Jose Polo y Toño Pérez y ha alabado la calidad culinaria del cocinero cacereño en sus historias de Instagram: "Empieza el show. Toño, eres un genio".
Nacida en Madrid
La actriz, que nació en Madrid en octubre de 1986, es conocida por sus papeles en 'El Príncipe', 'Eva&Nicole' o 'Con el culo al aire'. Tiene ascendencia libia por parte de padre y tunecina, por parte de madre. Estudió en el Liceo Francés de Madrid hasta los 18 años y, luego, se independizó.
Interpretación
Su andadura en el mundo de la interpretación se inició haciendo teatro junto a sus compañeros de filología. Luego, combinó sus estudios en la RESAD con intervenciones en algunos spots publicitarios y sus primeras incursiones televisivas.
