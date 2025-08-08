Nupcias
Una boda para la aristocracia: Palazuelo se casa en Cáceres
El hotel Hilton abrirá sus puertas en la capital cacereña con este enlace matrimonial
Arrancará su andadura el hotel Hilton Palacio de Godoy de Cáceres con una cita de excepción. Según adelantó la revista Hola! esta semana, el promotor del complejo hotelero de lujo Fernando Palazuelo contraerá matrimonio con la actriz peruana Micaela Belmont, hija de la que fuera ministra de Cultura de Perú, Diana Álvarez, el 11 de octubre.
El impulsor del proyecto es hermano de Sofía Palazuelo, esposa del aristócrata Fernando Fitz-James Stuart y Solís, duque de Huéscar y heredero del Ducado de Alba. De hecho, ambos estuvieron presentes en 2018 en la ciudad cuando Palazuelo presentó el proyecto del hotel en el palacio de Godoy ante las autoridades.
Sin detalles de los invitados
Por el momento, no se conocen detalles sobre la lista de invitados al enlace aunque está previsto que entre los asistentes se encuentren autoridades, miembros de la aristocracia y nombres conocidos del país. En la boda de su hermana Sofía, Fernando ejerció como padrino y asistieron los Falcó y miembros de la realeza como el príncipe Pierre d’Arenberg.
