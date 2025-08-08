Cáceres el Viejo fecha su centro cívico para verano de 2026 tras doce años de espera

Doce años de espera. Primero se planteó la construcción de una nave cultural, pero finalmente será un centro cívico. La urbanización de Cáceres el Viejo ansía ya el nuevo espacio que se va a construir en su barriada. El concurso ya ha sido publicado por parte del Ayuntamiento de Cáceres, con un importe total de 564.394,64 euros, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 19 de agosto. El plazo de ejecución de las obras es de siete meses.

Cambio

Las instalaciones de Cáceres el Viejo iban a costar 400.000 euros, pero finalmente han subido de precio. Responden a una demanda de la Asociación Vecinal y contarán con una superficie construida de 450 metros cuadrados. Tendrá una planta con un gran vestíbulo general que es, a su vez, espacio de relación; aseos generales, oficinas de administración, salón de actos y actividades colectivas.

Salón de actos

El salón de actos puede funcionar de dos maneras diferentes: un espacio vacío que junto con el espacio de relación, permita celebrar exposiciones temporales, danza, juegos de la infancia, bailes, ensayos y como sala con butacas para conferencias y pequeños conciertos. Contará además con una gran plaza semipública abierta que genera un espacio libre que se presenta a la ciudad para su uso y disfrute. Este espacio verde hace de recepción climática a todas las piezas de uso. El proyecto se presentó en la era de Luis Salaya y fue diseñado por las arquitectas Adela Rueda e Irene Calle.

Alegría entre los vecinos

«Lo estamos celebrando por todo lo alto. Esperamos que las obras empiecen cuanto antes», señala Raúl Pérez, el presidente vecinal de la urbanización y secretario de la Federación Distrito Norte. «Somos como una pequeña isla en esta zona de la ciudad. Para movernos a donde sea, necesitamos el coche. Estamos mal conectados, a pesar de que tenemos autobús urbano. Por ello, es fundamental este centro cívico para nuestros vecinos. No tenemos nada parecido en la barriada. Hay una piscina y un complejo deportivo, pero nada para actividades culturales», incide. Cabe recordar que el recinto más cercano es el de Residencial Gredos.

Censo

La urbanización tiene, exactamente, 3.128 residentes censados: «Somos como un pueblo bastante grande». «Nosotros, al igual que Montesol, tenemos muchos niños. Este centro cívico nos va a ayudar muchísimo porque va a ser un lugar que servirá como apoyo escolar», recalca Pérez.

Votos

Por último, los habitantes de Cáceres el Viejo, hasta hace pocos años, no votaban en el barrio. Tenían que desplazarse a la barriada de Mejostilla. En las últimas elecciones europeas ya lograron votar en la urbanización, pero tuvieron que hacerlo en el vestuario de la piscina, un espacio que «no está preparado».

Festival

Además, la junta directiva vecinal también está de enhorabuena porque van a celebrar el festival Legionarius Fest el primer fin de semana de octubre, que está inspirado en el espíritu guerrero del campamento romano y será mucho más que una fiesta de barrio.

Suscríbete para seguir leyendo