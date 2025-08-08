Sucesos
Cinco horas con menores a la intemperie a 39 grados en Cáceres: así fue la asistencia de DYA para ayudar a 30 personas
Un autobús Lisboa-Madrid se averió a la altura de la Residencia Asistida y los equipos médicos se desplazaron para ofrecer agua y comida
Los efectivos de DYA Extremadura asistieron en la jornada de este jueves a una treintena de pasajeros del autobús de la línea Lisboa-Madrid que se había averiado a la altura de la Residencia Asistida.
Varios menores
Los viajeros, entre los que habían varios menores de edad, pasaron entre cuatro y cinco horas a la intemperie. El suceso se produjo en torno a las 18.00 horas, cuando los termómetros de Cáceres marcaban unos 39 grados por la ola de calor que sufre la ciudad, y el vehículo no se reparó hasta después de las 23.00 horas.
Unidades
DYA movilizó rápidamente ambulancias de Soporte Vital Básico y un equipo de intervención social, según explicó el directivo de guardia Hugo Alonso en las redes sociales. Su trabajo consistió, principalmente, en el reparto de agua y gelatinas para alimentar e hidratar a las personas.
La solución
Cinco horas después, la empresa del bus logró poner solución a la avería mecánica y reemprendieron el viaje. Entonces, aún seguían movilizados los efectivos de DYA, que trabajaron en coordinación con el Área de Salud de Cáceres para realizar las atenciones necesarias.
