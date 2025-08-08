Esta es la nueva ordenación del tráfico en la ronda de San Francisco de Cáceres

Las obras de mejora del asfaltado en la ronda de San Francisco ya afrontan su recta final. Las actuaciones sobre el cruce de la vía cacereña con la avenida de la Hispanidad y la calle La Bula han concluido y, con ellas, llega una nueva ordenación del tráfico en la intersección, aplicable desde este viernes.

Los dos cambios

Los cambios son dos. En primer lugar, los conductores que circulen desde el Hospital San Pedro de Alcántara hacia los juzgados podrán girar a la izquierda, en dirección a la ronda Sur Este, a través de la calle La Bula.

La autorización para efectuar la maniobra, prohibida hasta ahora, excepto para vehículos de emergencia, se debe a que "era una demanda de los ciudadanos, en un punto en el que se cometen numerosas infracciones por esta circunstancia", argumenta el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Cáceres, Pedro Muriel. "Se han producido algunas colisiones entre vehículos por no cumplir la señalización obligatoria", añade el edil.

La segunda modificación afecta a aquellos que llegan hasta el cruce de los juzgados desde los barrios de Vista Hermosa y Espíritu Santo, que no podrán girar hacia la avenida de la Hispanidad a partir de ahora. Una medida necesaria, según Muriel, para lograr que el tráfico sea fluido, sin que se produzcan embotellamientos a causa de la sincronización de los semáforos.

"Ganar en fluidez y seguridad"

"Éramos conscientes de los problemas que este cruce estaba acarreando a numerosos conductores, que querían una salida directa hacia la ronda, y cumplimos sus demandas reordenando el tráfico para ganar en fluidez y seguridad", concluye el concejal.

Dibujo de la reordenación del tráfico en la intersección / Ayuntamiento de Cáceres

El tramo pendiente

Ahora, los esfuerzos se centran en el tramo que va desde la intersección hasta la calle La Roche Sur Yon, el último que queda para terminar la mejora del asfaltado en la ronda de San Francisco. En dicha sección, no estará permitida la entrada al tráfico, a excepción de residentes y vehículos de emergencia, entre las 7 y las 17 horas durante los días que duren las actuaciones, que se extenderán, previsiblemente, hasta la próxima semana.

En La Roche Sur Yon, no obstante, los vecinos van a tener que convivir con las máquinas durante algo más de tiempo. Desde el pasado 18 de julio, y con un plazo de duración estimado de cuatro meses, el vial que vertebra el barrio cacereño del Espíritu Santo sufre una serie de reformas que buscan reducir el ancho de la calzada para aminorar el tráfico. Así, se contemplan 2.500 metros cuadrados de nuevos acerados y 2.100 metros de nuevas capas de aglomerado para la redefinición de los carriles de circulación y la señalización.

Igualmente, la cuadrilla trabaja para renovar el sistema de saneamiento y para instalar nuevas bocas de riego, que permitan el mantenimiento de las zonas verdes y el baldeo de las calles.