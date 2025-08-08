Piden 49 años de cárcel para dos acusados de prostituir a mujeres en Cáceres

La fiscalía provincial pide para dos acusados de explotación sexual hasta cuarenta y nueve años de prisión, siete años de cárcel por cada una de las siete víctimas a las que, según el escrito del ministerio público, obligaron a prostituirse en Cáceres tras convencerlas engañadas para viajar al país. Está previsto que el juicio se celebre en la Audiencia Provincial de Cáceres el próximo 11 de septiembre y que comparezcan los dos principales imputados que se encuentran en prisión provisional desde 2024, una mujer que fijó su residencia en la ciudad desde 2023 y su pareja, un hombre, ambos sin antecedentes penales en el momento de los hechos.

El escrito al que ha tenido acceso este diario recoge que «con la finalidad de obtener beneficios económicos con la prostitución ejercida por mujeres en situación de necesidad, los acusados se dedicaron a contactar con mujeres del país de la acusada para que viajaran a Cáceres» y una vez que aceptaban, les gestionaban todos los detalles, desde los billetes hasta justificar los ingresos para que pudieran llegar a España.

En esa línea, recoge el documento del ministerio público que una vez que llegaban al país «cualquier gasto por mínimo que fuera, engrosaba la deuda que las mujeres estaban obligadas a liquidar lo antes posible, una deuda que oscilaba entre los 2.000 y los 3.000 euros». Apartir de ahí, «las mujeres, de entre 20 y 30 años, eran alojadas en un piso donde eran sometidas a una sesión fotográfica que aprovechaban los acusados para publicar en páginas de internet y ofrecer sus servicios sexuales».

Indemnizaciones de 100.000 euros

La fiscalía recoge de los testimonios que «debían estar disponibles seis días a la semana durante las veinticuatro horas», que los servicios «solían tener un precio de cien euros la hora o cincuenta la media hora» y que del importe, los acusados se quedaban con el 40% y más tarde, con el 60% restante porque las mujeres tenían que saldar la deuda.

En cuanto a las siete mujeres víctimas de esta red se encontraban situaciones como el hecho de sostener a sus familias, abonar deudas con prestamistas o lograr ingresos para abrir un negocio. Aparte de la pena de prisión, la fiscalía reclama en concepto de responsabilidad civil indemnizaciones a las víctimas por valor de más de 100.000 euros.