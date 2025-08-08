Música que une culturas
'El Redoble' lleva el folklore cacereño a la televisión pública portuguesa
La asociación ha participado en un programa muy popular de la televisión portuguesa, para impulsar el 'Festival Festarte', que reúne tradiciones de todo el mundo
La Asociación Cacereña de Folklore 'El Redoble' ha actuado este miércoles en el magazine de prime time más popular de la televisión portuguesa, RTP, promocionando el 'Festival Festarte' y representando al país. En su 21ª edición, 'Festarte' transforma a Matosinhos, ciudad portuguesa, en un punto de encuentro internacional donde convergen tradiciones etnográficas, culturales y gastronómicas de diferentes grupos culturales repartidos por todo el mundo. En esta edición, el festival contará con la participación de grupos procedentes de Turquía, Rusia, India, Colombia, Guinea-Bisáu, Perú y España. El objetivo principal de 'Festarte' es acercar a la ciudad la riqueza cultural global, al tiempo que ofrece a la población local la oportunidad de descubrir y valorar las diferencias y peculiaridades de otras culturas.
Asociación cultural
'El Redoble', es una asociación cultural sin ánimo de lucro que trabaja de forma altruista en la defensa y conservación de la etnomusicología y el folklore, así como de todo aquello relacionado y forma parte del Patrimonio antropológico, etnográfico, etnológico, histórico y tradicional de Extremadura. Está formada por más de 200 personas voluntarias que aportan una cuota mensual para su funcionamiento y mantenimiento. La participación de 'El Redoble' en la televisión portuguesa refuerza su compromiso con la difusión y promoción del folklore extremeño más allá de las fronteras, mostrando la riqueza cultural de Extremadura en un escenario internacional.
