Teatro, música y patrimonio: tres planes imperdibles este agosto en Cáceres

Una programación diversa pensada para todos los públicos, con opciones gratuitas y propuestas culturales que combinan entretenimiento y aprendizaje.

Sesión de kamishibai en la biblioteca pública

El próximo 20 de agosto a las 12:00 horas, la Biblioteca Pública de Cáceres será escenario de una experiencia única para toda la familia, una sesión de kamishibai, el tradicional teatro de papel japonés que combina ilustraciones, narración oral y música en directo. Durante la actividad, niños y adultos disfrutarán de cuentos que cobran vida tras un pequeño butai, escenario de madera, con dramatización, canciones y participación activa del público. Una forma lúdica y envolvente de acercarse a la literatura y a la tradición oral japonesa. La actividad está recomendada para niños mayores de 3 años y sus familias. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda acudir con antelación.

Hotel París en concierto en el Corral de las Cigüeñas

El próximo viernes 8 de agosto a las 20:30 horas, el Corral de las Cigüeñas acogerá el concierto gratuito de Hotel París, una banda formada en 2023 que rinde homenaje a Duncan Dhu con un estilo propio y fresco. El grupo, compuesto por José Moriña, Paco Amor, Juan Galán y Roy Santana, interpretará algunos de los grandes éxitos de los donostiarras, como Cien gaviotas, Jardín de rosas o En algún lugar, entre muchos otros. La entrada es libre hasta completar aforo, así que se recomienda llegar con antelación. Una cita imperdible para los amantes del pop español de los 80, con una banda que no busca imitaciones, sino disfrutar y hacer disfrutar con su sello personal.

El Palacio de los Golfines de Abajo ofrece visitas familiares con actividades para niños

Cada sábado y domingo a las 12:00 horas, el histórico edificio acoge una visita guiada especialmente diseñada para el público familiar, en la que los más pequeños se convierten en protagonistas. La actividad incluye un cuaderno didáctico con juegos y retos adaptados a distintas edades, que permite a los niños explorar el palacio y conocer su historia de forma lúdica. A través de esta propuesta, se les introduce en el contexto de la vida de las familias nobles y en las obras de arte más representativas del edificio. El recorrido cuenta con el acompañamiento del equipo de mediación del museo, disponible para resolver dudas e interactuar con los asistentes durante toda la visita. El precio de la entrada oscila entre 3 y 9 euros, y se recomienda reservar con antelación debido al aforo limitado. Una oportunidad para acercar el patrimonio a los más pequeños de forma amena y participativa.