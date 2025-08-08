Música con alma
Travis Birds agota las entradas anticipadas para el museo Pedrilla en Cáceres
La artista hace parada en Extremadura este viernes dentro de la programación que prepara la diputación
Con una trayectoria marcada por la sensibilidad y la versatilidad, Travis Birds se ha consolidado como una de las voces más singulares del panorama musical español. Desde sus primeras canciones compuestas en 2010, hasta su trabajo más reciente 'Perro Deseo', publicado en 2023, su carrera ha sido un viaje constante entre la introspección y la experimentación sonora. La artista ofrecerá un concierto el próximo 8 de agosto a partir de las 22:00 en el ciclo Conciertos del Pedrilla, que se celebra en los jardines del Museo de Cáceres.
Antes de adentrarse en el mundo de la música, Travis Birds participaba en concursos literarios. Posteriormente estudió diseño gráfico, una formación que le permitió costear su educación musical. Su primera aparición sobre los escenarios llegó en 2012 y cuatro años más tarde, lanzó 'Año X', un álbum conceptual, íntimo y autoproducido, financiado a través de una campaña de crowdfunding. El verdadero impulso a su carrera llegó con Coyotes, la canción que se convirtió en el tema principal de la serie 'El Embarcadero', y que le otorgó una mayor proyección en el panorama musical nacional.
En 2019 fue invitada a formar parte del disco homenaje 'Ni tan joven ni tan viejo', tributo a Joaquín Sabina, donde interpretó '19 días y 500 noches después', la única canción inédita del proyecto. Su participación, rodeada de figuras consagradas como Alejandro Sanz, Amaral o Vanesa Martín, fue una confirmación de su talento y proyección.
En 2021 publicó 'La Costa de los Mosquitos', un álbum producido por Álvaro Espinosa que fue retrasado por la pandemia y que, una vez lanzado, fue recibido con entusiasmo tanto por la crítica como por el público. Dos años más tarde, Travis Birds volvió con 'Perro Deseo', un trabajo más luminoso y arriesgado, en el que colabora con cuatro productores distintos, Tato Latorre, Paco Salazar, Leiva y Campi Campón. Con una trayectoria marcada por la constancia y la sensibilidad artística, Travis Birds continúa consolidándose como una de las figuras más singulares del panorama musical español.
