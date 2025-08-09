Cáceres refuerza su apuesta por la cultura y la educación digital este verano

Una oportunidad para que niñas, niños y adolescentes desarrollen su pensamiento crítico y competencias digitales con premios y formación práctica.

Abierta la convocatoria de los concursos “El Futuro de Europa”

Los concursos de relato breve, fotografía y cómic, estarán disponibles en el ayuntamiento de Cáceres desde el 6 de agosto hasta el 3 de septiembre. En cuanto al plazo de inscripción estará abierto hasta el 3 de octubre. Los certámenes, dirigidos a fomentar la reflexión sobre Europa a través de la creatividad, ofrecerán premios de hasta 1.000 euros, reconociendo el talento y el compromiso de quienes apuestan por la cultura y el pensamiento crítico.

Últimas semanas para disfrutar del Campamento Digital

La Biblioteca Pública de Cáceres “Antonio Rodríguez Moñino, en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, continúa ofreciendo durante todo el mes de agosto su campamento digital gratuito para jóvenes de 9 a 17 años. Este programa, que combina formación práctica y diversión, busca desarrollar habilidades digitales esenciales y promover un uso creativo, seguro y responsable de Internet. Las actividades se llevan a cabo en la Sala Vicente Paredes de 9:00 a 14:00 horas, y estarán disponibles hasta el próximo 29 de agosto. Una oportunidad ideal para que niñas, niños y adolescentes aprendan tecnología de forma útil durante el verano.