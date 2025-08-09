De 12 a 20 millones de euros: el puente de Cedillo redimensiona su construcción

La construcción del puente que va a conectar Cedillo con Montalvao se ha redimensionado y su importe ha aumentado en apenas tres meses de 12 a 20 millones de euros. La Cámara Municipal de Nisa ha sacado un nuevo concurso público, el tercero en apenas cuatro meses, y ha vuelto a elevar la inversión.

En concreto, serán 19.563.337,64 euros de fondos europeos procendentes del Mercanismo de Transformación y Resiliencia los que costará la creación del nuevo viaducto sobre el río Sever. En este presupuesto también se incluye la extensión y arreglo de la carretera EM1139, que llega hasta Montalvao y tiene una longitud superior a los 10 kilómetros.

El concurso público fue publicado el pasado 1 de agosto y la fecha límite de recepción de ofertas concluye el 3 de septiembre. Un día después se abrirán las plicas y se conocerá la propuesta de cada empresa interesada. Una vez esté adjudicado el proyecto, el plazo de ejecución de las obras será de seis meses, a pesar de que en las primeras licitaciones se ofrecía construirlo en diez.

La presidenta de la Cámara de Nisa, María Idalina Trindade, señaló que los nuevos procedimientos se debían a que los licitadores presentaban propuestas "por encima del precio base" de la licitación inicial, tal y como recogían medios de comunicación lusos como Norte Alentejo.

Hasta febrero de este mismo año, la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA) no emitió la Declaración de Impacto Ambiental favorable, algo indispensable para que comenzase la construcción del viaducto.

Según ha podido saber este diario tras contactar con la oficina de prensa de la Unión Europea, los fondos europeos destinados para esta macroinfraestructura caducarán en agosto de 2026. Teniendo en cuenta este plazo, las obras deberían comenzar, como muy tarde, el próximo febrero. Sin embargo, existe cierta confianza entre las instituciones extremeñas y lusas en que, si las obras ya han comenzado en esa fecha, una prórroga sería más que posible.

El puente de Cedillo es, junto al de Alcántara, una de las grandes obras de ingeniería que se van a desarrollar en la zona más occidental de la provincia. Es una demanda histórica en La Raya. Actualmente, para viajar de la localidad cacereña a la alentejana de Montalvao hay que cruzar la frontera por Marvao, lo que convierte un viaje entre dos pueblos que apenas están separados por 13 kilómetros en una travesía de 130, por lo que el el viaducto reducirá el trayecto en más de 100 kilómetros.

Cedillo, el pueblo más occidental de Extremadura, lleva incomunicado con el país luso desde 1995. Fue ese año cuando Iberdrola (que gestiona el embalse de Cedillo, propiedad del Estado español) optó por no permitir la libre circulación por la presa construida en la unión de los ríos Tajo y Sever. Únicamente se puede cruzar de un lado a otro durante los fines de semana, ya que la empresa pública autorizó la apertura del vallado durante unas 36 horas consecutivas (desde la mañana del sábado hasta la noche del domingo) siempre y cuando fuese el Ayuntamiento de Cedillo quien se encargase de la seguridad durante este tiempo.

La construcción del puente contempla una estructura de unos 160 metros de longitud y un tablero de 11,5 metros de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas, evitando así la colocación de pilares en el cauce regular del río. Esta decisión fue fundamental para lograr la Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Además, será necesario crear dos corredores a ambas orillas para conectarlo con las carreteras ya existentes. Por un lado, la Junta de Extremadura invertirá unos dos millones de euros para ampliar la Ex-374 y que llegue hasta la entrada del puente. Y por otro, la ampliación de la EM1139 de Portugal hasta el otro extremo del viaducto.

