La curiosidad se cultiva. Es una herramienta poderosa porque abre los ojos a todas las oportunidades que se pueden tener. Permite llegar a otros mundos, a otras realidades. La que ocupó el interés este sábado fue la que rodea al universo de los bomberos, figuras esenciales y protagonistas -desafortunadamente- de los veranos en los que los incendios están a la orden del día.

Precisamente, un día después de atender dos fuegos, uno en Aldea del Cano y otro en el Olivar de Cáceres, los profesionales del Sepei de Cáceres, organismo que depende de la Diputación de Cáceres- recibieron a unos invitados con ganas de aprender, un centenar de niños saharauis que se encuentran acogidos en Extremadura con el programa de Vacaciones en Paz a través de la asociación Nur Saharaui Extremadura.

Los niños saharauis, bomberos por un día en Cáceres / Carlos Gil

Yousef y Mohamed se encontraban este sábado entre los jóvenes aprendices en la mañana de ayer. Ellos ya han viajado a Extremadura en más ocasiones aunque es la primera vez que pisan las dependencias de la avenida Dulcinea. Para todos la jornada estuvo marcada por las novedades. Tuvieron la oportunidad de subirse a uno de los caminos de extinción de incendios y usar la manguera de agua. Del mismo modo, recibieron unas nociones básicas para saber cómo actuar en el caso en el que se produzca un incendio.

Estuvieron presentes en la visita el diputado de Sepei, Alberto Ortega Villaroel, y el delegado del pueblo saharaui, Alali El Mami, que recordó que este programa permite ser «una voz para pedir justicia y libertad».

