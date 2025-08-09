Patrimonio
Segundo intento para construir el edificio de la neocueva de Maltravieso en Cáceres
A licitación por dos millones tras reajustarlo para que sea más viable y atractivo para las empresas
Apenas unos días después de conocerse que el concurso para la construcción del edificio exterior de la neocueva de Maltravieso había quedado desierto, el Ayuntamiento de Cáceres ha vuelto a lanzar la licitación con unos cambios mínimos para que sea más viable y atractiva para las empresas que quieran optar a construirlo.
Importe
Lo que no ha cambiado es el importe: 2.031.498 euros llegados del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se financia con fondos europeos Next Generation a través del Gobierno de España. Las ofertas se pueden realizar hasta el próximo 28 de agosto a las 14.00 horas.
Obras
Los pliegos contemplan un año de obras para recrear el 60% de la cueva en unos mil metros cuadrados del solar anexo donde ya se encuentra el centro de interpretación y la gruta original. Concreta el informe que el proyecto a construir es lo que se denomina una caja negra, es decir, «un hangar o volumen amplio en el que se acogen las dos partes de las reproducciones de la cueva original y se conectan mediante un recorrido continuo».
El interior
En cuanto al interior, estará diseñado mediante capas concéntricas alrededor de la reproducción, una más interna y otra segunda, alrededor de ellas, forma las galerías de servicios y los espacios de exposición y será «sobrio, de aspecto industrial, dejando los acabados vistos». El exterior se forrará con un tratamiento gráfico sobre el material que genere un trampantojo. El contrato precisa también que el aforo previsto no superará las 75 personas, divididas en tres grupos de 25.
