Sergio Cepeda: “La Voz fue solo el comienzo de mi búsqueda musical”

Desde un pequeño pueblo de Cáceres, Sergio Cepeda ha convertido la música en su forma de vida. Su participación en La Voz marcó un antes y un después, pero es en su entorno natural donde encuentra la inspiración para seguir creando.

-¿Cómo descubrió su pasión por la música?

-Nací en Cuacos de Yuste en Cáceres, y nunca he tenido referentes musicales en mi familia, mis padres se dedicaban a la construcción. Empecé a tenerlo más claro gracias a mis amigos, aquellos que vivían en Madrid y venían de vacaciones al pueblo. Recuerdo que mi amigo Víctor, trajo una guitarra eléctrica y me metió el gusanillo en la cabeza. Nunca se me dio bien estudiar, mis padres me apuntaron a clases particulares para reforzar las materias de matemáticas e inglés con una profesora del pueblo, que por casualidad tenía una guitarra eléctrica en su casa. No lo dudé y se la pedí. Me la dio con una condición, que algún día formara una banda, y cumplí mi palabra.

-¿Quiénes han sido sus referentes musicales?

-Podría decir que entre mis referentes se encuentran AC/DC, Robe Iniesta de Extremoduro y Leiva, un artista con un estilo muy personal y reconocible.

-¿Qué papel ha jugado Cáceres en su crecimiento personal y artístico?

-El pueblo me dio una identidad, aunque por desgracia, no es nada fácil desarrollarse como artista desde aquí. Me ha servido de inspiración, ha sido un verdadero nido de creación, el lugar donde han nacido muchas de mis canciones. De hecho, tengo mi estudio de grabación en Cuacos de Yuste.

-¿Cómo describiría su estilo musical para alguien que nunca le ha escuchado?

-Considero que cuento con un estilo muy variable, podría definirlo como pop - rock, pero a lo largo de mi trayectoria musical he cantado de todo, indie, country e incluso reggae. Tengo que reconocer que no me gusta ponerme etiquetas, prefiero que sea la gente que me escucha quien defina mi estilo.

Sergio Cepeda componiendo. / Javier Pulpo

-¿Qué le motivó a participar en La Voz?

-Entré de forma oficial en La Voz en 2024, aunque ya se habían puesto en contacto conmigo en varias ocasiones durante el verano de 2023. La verdad es que nunca me habían atraído especialmente este tipo de programas, pero tras hablarlo con una amiga de Barcelona, que me animó a aprovechar la oportunidad como una forma de darme a conocer y usarlo como trampolín para mi música, decidí presentarme. Poco después comenzaron los castings. Superé las cuatro fases y fui seleccionado por Pablo López en las audiciones a ciegas. Mi experiencia en el programa finalizó en la fase de batallas, pero guardo un recuerdo muy bonito de todo el proceso.

-¿Cómo fue la experiencia de enfrentarse a un escenario tan mediático?

-Fue un auténtico shock todo lo que viví, el plató es enorme y recibí un trato estupendo. Es un lujo poder ver la televisión desde dentro y conocer a todo el equipo que hace posible un programa así.

-¿En qué momento de su carrera se siente ahora?

-Después de La Voz, necesitaba un tiempo de tranquilidad, parar para evaluar en qué punto me encontraba y asimilar todo lo vivido. Me sentía vacío, sin energía, porque lo di todo en el programa. Tras ese tiempo de descanso, volví a componer y podría decir que estoy en una búsqueda de nuevos estilos, conectando con la música de una manera diferente. Estoy retomando un poco todo, tocando la guitarra en grupos de amigos. A finales de mayo comencé a grabar un disco cuyo nombre aún no puedo revelar, pero que pronto estará disponible. En principio, serán cinco temas, aunque si me da por experimentar, podrían llegar a ser ocho. Además, estoy trabajando en un documental sobre mi proceso creativo y mi día a día en el pueblo.

-¿Qué le gustaría lograr en los próximos años como artista?

-Actualmente estudio producción audiovisual, enfocándome en lo que realmente me hace feliz, la música. Como meta a largo plazo, me gustaría llenar el WiZink Center de Madrid o colaborar con Robe Iniesta. Aunque, siendo sincero, con que a la gente le guste mi música y les llegue al corazón, ya me siento inmensamente feliz.