El último incendio en Cáceres ha calcinado mil hectáreas junto al pantano de Valdesalor

Con un gran susto arrancó el fin de semana para los vecinos de las urbanizaciones cercanas al pantano de Valdesalor. El fuego que se declaró a primera hora de la tarde en el término municipal de Aldea del Cano, a escasos veinte kilómetros de Cáceres, se extendió con rapidez y obligó a decretar el nivel 1 de alerta por la densa humareda, que fue perceptible desde la propia capital durante horas, y movilizó a medios del Ministerio de Medio Ambiente (Brif), Infoex y Sepei que trabajaron a un ritmo frenético para lograr controlar las llamas antes que atardeciera.

Finalmente, tras una intensa tarde de labores de extinción, pasada la madrugada la Junta de Extremadura desactivó el nivel 1 y dio por estabilizado el incendio. No obstante, durante la noche y este sábado, los bomberos trabajaron para refrescar la zona y asegurar que no hubiera rebrotes debido a las altas temperaturas. En el balance, la Junta confirma que el incendio ha afectado a 1.127 hectáreas de dehesa y matorral.

Las imágenes del incendio junto al pantano de Valdesalor en Cáceres / Carlos Gil / Carlos Gil

De igual forma, los vecinos a los que se les instó a alejarse de las viviendas y fincas debido a la densa humareda ya pudieron regresar con normalidad a sus residencias que, según fuentes de la extinción del fuego, no corrieron peligro. Para garantizar la seguridad y dar apoyo a los bomberos, se desplazaron a la zona patrullas de la Guardia Civil, Policía Local de Cáceres y voluntarios de Cruz Roja y Dya.

Otro fuego en el Olivar del fraile

Coincidió que este incendio a pocos kilómetros de la ciudad coincidió con otro fuego declarado en el Olivar del Fraile, que también requirió la presencia de los bomberos del Sepei y que aún este sábado, aunque ya extinguido, debido a la velocidad del viento, el olor a humo era perceptible por los vecinos.