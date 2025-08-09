Sucesos
El último incendio en Cáceres ha calcinado mil hectáreas junto al pantano de Valdesalor
El fuego que se originó en el término municipal de Aldea del Cano seguía activo este sábado aunque ya estabilizado y sin nivel de alerta 1 y los vecinos a los que se les recomendó alejarse temporalmente por la densa humareda ya han regresado a sus fincas
Con un gran susto arrancó el fin de semana para los vecinos de las urbanizaciones cercanas al pantano de Valdesalor. El fuego que se declaró a primera hora de la tarde en el término municipal de Aldea del Cano, a escasos veinte kilómetros de Cáceres, se extendió con rapidez y obligó a decretar el nivel 1 de alerta por la densa humareda, que fue perceptible desde la propia capital durante horas, y movilizó a medios del Ministerio de Medio Ambiente (Brif), Infoex y Sepei que trabajaron a un ritmo frenético para lograr controlar las llamas antes que atardeciera.
Finalmente, tras una intensa tarde de labores de extinción, pasada la madrugada la Junta de Extremadura desactivó el nivel 1 y dio por estabilizado el incendio. No obstante, durante la noche y este sábado, los bomberos trabajaron para refrescar la zona y asegurar que no hubiera rebrotes debido a las altas temperaturas. En el balance, la Junta confirma que el incendio ha afectado a 1.127 hectáreas de dehesa y matorral.
De igual forma, los vecinos a los que se les instó a alejarse de las viviendas y fincas debido a la densa humareda ya pudieron regresar con normalidad a sus residencias que, según fuentes de la extinción del fuego, no corrieron peligro. Para garantizar la seguridad y dar apoyo a los bomberos, se desplazaron a la zona patrullas de la Guardia Civil, Policía Local de Cáceres y voluntarios de Cruz Roja y Dya.
Otro fuego en el Olivar del fraile
Coincidió que este incendio a pocos kilómetros de la ciudad coincidió con otro fuego declarado en el Olivar del Fraile, que también requirió la presencia de los bomberos del Sepei y que aún este sábado, aunque ya extinguido, debido a la velocidad del viento, el olor a humo era perceptible por los vecinos.
- La carretera de Cáceres por la que pasan más de 10.000 coches al día que se está reparando
- Cinco horas con menores a la intemperie a 39 grados en Cáceres: así fue la asistencia de DYA para ayudar a 30 personas
- La alcaldesa de Casar de Cáceres, sobre el parque acuático: 'No tengo noticias desde diciembre
- Esta es la nueva ordenación del tráfico en la ronda de San Francisco de Cáceres
- Cesión de terrenos para la construcción del parking de El Madruelo en Cáceres
- Los satélites de Elon Musk toman el cielo de Cáceres de madrugada
- El contenedor marrón alcanza en su primer mes en Cáceres los 400 kilos de biorresiduos
- Obras en Cáceres: el asfaltado afronta su último tramo en San Francisco con variaciones en el autobús