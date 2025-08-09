A vueltas con los toros en Cáceres en San Miguel

Cuando todo apuntaba a que la feria de San Miguel de Cáceres recuperaría los festejos taurinos con una gran encerrona para el diestro local Jairo Miguel, todo se ha venido abajo y, por el momento, no habrá ninguna celebración taurina en la Era de los Mártires el 28 de septiembre.

Celebración

La junta local de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres autorizó la celebración de la cita «en las mismas condiciones que se ofrece el coso taurino a todos los promotres culturales que quieren realizar algún evento en el coso», según señalaron hace apenas dos semanas. Sin embargo, el empresario Marcos Lozano, que fue quien solicitó el evento, ha renunciado alegando «imposibilidades logísticas por la celebración de un Grand Prix al día siguiente».

Esa misma noche

Lozano asegura que el consistorio le obligaba a dejar la plaza en perfectas condiciones de limpieza esa misma noche, tanto el tendido como los chiqueros, para que se pudiese organizar el festejo del día siguiente desde primera hora de la mañana. «Sería inviable para mí. Me obligaría a contratar a cien personas para que todo estuviese listo», incide. Además, «varias empresas me ofrecieron apoyo y luego se han desentendido», denuncia. Remarca que ya ha presentado la renuncia en el ayuntamiento, aunque al consistorio todavía no le consta.

Plaza de toros de la Era de los Mártires. / Carlos Gil

El ayuntamiento lo niega

Pero, por otro lado, desde el gabinete de prensa del consistorio niegan también que se haya autorizado la celebración de un Grand Prix el día siguiente, 29 de septiembre, en el mismo escenario. El gran perjudicado es Jairo Miguel, que lamenta las circunstancias: «De la idea de la celebración a la realización final del festejo hay un largo viaje», explica apenado.

Grand Prix benéfico

En esta situación entra el extorero cacereño y ahora empresario taurino Manolo Bejarano, quien sí que trató de celebrar un Grand Prix benéfico el pasado mes de julio a favor de Arema (Asociación de Reyes Magos). Sin embargo, tampoco lo pudo llevar a cabo porque el consistorio obliga a registrar la solicitud con tres meses de antelación y a abonar más de 2.700 euros en concepto de alquiler y fianza. No cumplía ninguna de las dos, pero celebrarlo el 29 de septiembre nunca fue una posibilidad, subraya.

Ángel García Collado

San Miguel

Todo apunta a que la Era de los Mártires volverá a estar cerrada durante el festivo de San Miguel a pesar de que se habían llegado a aceptar propuestas de festejos.

Suscríbete para seguir leyendo