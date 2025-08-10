Un coche ardiendo causa un incendio forestal de Nivel 1 en Cañaveral (Cáceres)

El plan Infoex ha activado el Nivel 1 de peligrosidad en un incendio declarado en Cañaveral.

CEDIDA

Las llamas han comenzado a las 20.15 horas y están afectando a la autovía A-66. En el lugar de los hechos se encuentran trabajando un agente del medio natural, 2 coordinadores, 2 avionetas, 4 helicópteros con sus retenes, 1 Kamov, 5 camiones con sus retenes y otro helicóptero halcón del Infoex, además de los bomberos del Sepei y la Guardia Civil.

Un coche ha sido el causante del incendio.