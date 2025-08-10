El futuro PAC de la Hispanidad en Cáceres duplicará las consultas con áreas especializadas

Cáceres plantea un nuevo escenario de infraestructuras sanitarias para el futuro. A la reciente –y esperada- licitación de la segunda fase del hospital Universitario, el proyecto más ambicioso y con mayor presupuesto de los últimos años para la capital de la provincia, se le une el proceso para dar un nuevo uso al hospital Virgen de la Montaña y un anuncio que hace meses sorprendió a toda una ciudad. El Servicio Extremeño de Salud (SES) avanzó que el punto de atención continuada (PAC) que se encuentra temporalmente en el Provincial –como los centros de salud Zona Centro y Plaza de Argel- se reubicará en un edificio de nueva construcción en el número 27 de la avenida de la Hispanidad.

Lo cierto es que este anuncio provocó reacciones de todas las sensibilidades, pero la Junta argumentó, y así se recoge en el propio proyecto, que la decisión respondía a cuestiones fundamentales como la posibilidad de contar con un nuevo inmueble en un solar del centro de la ciudad y la zona para estacionar coincidiendo con el parking que ahora aprovechan los juzgados y el tanatorio.

«Para la nueva ubicación del PAC se ha tenido en consideración aspectos relevantes como la comunicación y accesibilidad con respecto al resto de la ciudad y los municipios a los que presta asistencia, disponibilidad de aparcamiento para usuarios y trabajadores entendiendo que permanecerá abierto de 15 horas a 8 horas los días de diario y de 8 horas a 8 horas los sábados, domingos y festivos, así como la disponibilidad de superficie existente entre las diferentes opciones estudiadas», sostienen.

100.000 euros para redactar el proyecto

Así, el gobierno regional sacó a concurso la redacción del proyecto por 100.000 euros, que permanecerá abierta hasta mediados de agosto. En la actualidad, el PAC de la Montaña ocupa 700 metros cuadrados en la planta baja del hospital y cuenta con cuatro boxes, una sala de triaje, un box de paradas y un quirófano de urgencias. El futuro PAC de la Hispanidad se construirá sobre un solar de 1.267 metros cuadrados en un edificio de dos plantas, la planta baja para el servicio sanitario y la primera planta para la Dirección de Salud Pública, que también se reubicará.

Da cobertura a 118.000 pacientes

Entre las novedades, contempla ampliar el número de consultas al menos hasta diez, más del doble que en la actual ubicación, la mayoría de áreas especializadas. En concreto, prevé como espacios asistenciales cuatro consultas médicas, una de triaje, una de Respiratorio, una de tratamiento, una de exploración ginecológica, dos de enfermería para tratamientos programados aparte del box de parada y el quirófano de urgencia.

Este punto de atención continuada dará cobertura, como hasta ahora, a 118.738 pacientes adscritos a siete centros de salud de Cáceres y a cinco consultorios del área metropolitana -Valdesalor, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Torrequemada, Torreorgaz y Sierra de Fuentes-. En la actualidad, trabajan 35 profesionales sanitarios.

Reanudan la obra del centro de salud Plaza de Argel tras dos meses El centro de salud de Plaza de Argel de Cáceres ha retomado las obras de reforma después de dos meses paralizadas a la espera de un cambio en el proyecto. Los operarios han regresado al inmueble esta semana para reanudar los trabajos comprendidos en el proyecto, que tienen previsto prolongarse durante al menos diez meses, siempre que no vuelva a producirse ningún imprevisto. Esta pausa temporal se produjo debido a que era necesaria introducir una modificación que comprendiera un refuerzo estructural en el edificio, una cuestión que se ha visto oportuna una vez que han comenzado las obras. Así, una vez superado el trámite, la empresa se ceñirá al calendario estipulado en el contrato salvando estas cuatro semanas, por lo que si estaba previsto que estuviera listo en los primeros meses de 2026, habrá que esperar hasta prácticamente el verano de ese año. Este centro de salud da cobertura a 12.000 pacientes de los barrios cercanos que ahora se encuentran reubicados temporalmente en el hospital Virgen de la Montaña, otro edificio pendiente de un proyecto para darle un nuevo uso tras cerrarse como centro hospitalario en 2019. Comparten estos pacientes inmueble, aunque no se cruzan, con los pacientes del centro de Salud Zona Centro, también reubicado después de que se detectaran unas deficiencias estructurales en su ubicación en la avenida Hernán Cortés.

