El Irish Fleadh destinará la venta de vasos a alimentar a familias en Gaza

Este año, el Cáceres Irish Fleadh, que celebrará su 21ª edición del 19 al 21 de septiembre, suma a su compromiso con la música celta una potente causa solidaria, alimentar a cientos de personas en la Franja de Gaza. Durante los días del festival, los asistentes podrán adquirir vasos reutilizables en las barras oficiales por tan solo 1 euro. Pero este euro va más allá de una apuesta por la sostenibilidad. Todo el dinero recaudado con la venta de estos vasos será destinado íntegramente a la distribución de comida en Gaza a través de la asociación extremeña Sonrisas en Acción.

Asociación Sonrisas en Acción en la franja de Gaza / Cedida

Con el lema “Más que un vaso, un plato de comida”, la organización del Irish Fleadh refuerza su compromiso ambiental y social. Esta iniciativa busca reducir el uso de plásticos de un solo uso, promoviendo al mismo tiempo la ayuda humanitaria en una de las regiones más afectadas por el conflicto actual. Sonrisas en Acción, conocida por su labor humanitaria en campos de refugiados y zonas de conflicto, colabora activamente en Gaza con el grupo Food for Gaza, proporcionando alimentos de forma digna y respetuosa. Gracias al apoyo del festival, la organización podrá seguir llevando sustento a quienes más lo necesitan. El Irish Fleadh ya ha demostrado anteriormente su vocación solidaria. A comienzos de año, su equipo viajó junto a músicos de España e Irlanda para apoyar la reconstrucción de viviendas en Paiporta mediante la compra de gasoil. Ahora, el festival da un paso más, convirtiendo un simple gesto en un gran acto.