"Trabajaban siete días y vivían en un contenedor de obra": a juicio en Cáceres por explotar a trabajadores en una finca ganadera

«Trabajaban siete días a la semana, sin horario, todo el tiempo que fuera necesario, tanto de día como de noche y sin disfrutar de ningún tipo de descanso, solo se les abonó parte del salario pactado, 250 euros de los 700 euros y no se les facilitó el alojamiento prometido, se vieron obligados a vivir en un contenedor de obra sin ventanas ni electricidad, donde dormían en el suelo». Estas condiciones son las que denuncia la fiscalía de Cáceres en una causa sobre explotación laboral hacia dos personas migrantes en una finca ganadera ubicada en Extremadura.

El juicio se celebrará el próximo mes de septiembre en la Audiencia Provincial de Cáceres aunque el juzgado que tramitó las diligencias previas fue el de Trujillo número 2. En concreto, en su escrito de acusación, el ministerio público pide tres años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores y veintún meses por un delito contra la seguridad y salud de los trabajadores, en total casi cuatro años de cárcel, aparte de una indemnización de 178 euros por los daños de un accidente que sufrió uno de los demandantes.

Les prometió 700 euros al mes

El documento, al que ha tenido acceso este diario, recoge que en otoño de 2023, dos años antes de que esté previsto celebrarse el juicio, un empresario de una explotación ganadera dedicada a la cría de ganado porcino en la región «contrató de forma verbal a dos ciudadanos marroquíes en situación irregular para que realizaran labores de cuidado y cría del ganado y les prometió 700 euros de sueldo al mes - el salario mínimo interprofesional ya ascendía a 1.080 euros- y una vivienda a su disposición». El escrito de fiscalía sostiene que el empresario aprovechó la «delicada situación personal y económica» de los dos trabajadores, que no tenían «ni recursos, ni formación» para exponerlos a unas condiciones de explotación laboral y física.