Mil doscientas hectáreas quemadas: la superficie total que ha calcinado el incendio de Cáceres en dos días

En total han ardido 1.233 hectáreas en los últimos dos días en Cáceres. Este es el balance que confirma la Junta de Extremadura sobre la superficie quemada por el incendio declarado este viernes en el término de Aldea del Cano, a escasos veinte kilómetros de la ciudad, y que este sábado sufrió una reactivación.

En este momento, a la espera de cómo pueda desarrollarse el domingo, el fuego se encuentra estabilizado desde última hora de la tarde de ayer. En concreto, la jornada central en la que se extendió en apenas horas por una extensión de matorral y dehesa y llegó hasta el pantano de Valdesalor, calcinó 1.196 hectáreas. Las condiciones de la superficie, el viento y las altas temperaturas provocaron su rápido avance y en cuestión de horas trabajaron sobre la zona hasta una decena de medios.

Ya el sábado, también en horario de tarde, se produjo una reactivación del foco en la que ardieron otras 37 hectáreas más, no obstante, en cuestión de horas volvió a estabilizarse. En ambas ocasiones, la Junta de Extremadura decretó el nivel 1 de alerta debido a la densa humareda que provocó y que podía suponer un riesgo para los vecinos de las urbanizaciones cercanas, La Zarza y Zamarrillas. De hecho, el mismo viernes, la Guardia Civil instó a los residentes en las fincas a alejarse temporalmente hasta que el fuego estuviera controlado.

Las imágenes del incendio del pantano de Valdesalor, reactivado el sábado /

Se da la circunstancia de que en cuanto a extensión, supera las mil hectáreas calcinadas, el incendio de este fin de semana en Cáceres se encuentra como uno de los de mayores dimensiones que se han producido en lo que va de verano. Por delante, se encuentra el fuego reciente que mantuvo en vilo durante al menos una semana a Las Hurdes y que llegó casi a las tres mil hectáreas de monte y obligó a desalojar a varias alquerías durante días.