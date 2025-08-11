El actor Alberto Amarilla es nombrado embajador de Cáceres 2031

El actor Alberto Amarilla, popular por sus papeles en películas como 'Fuga de cerebros' y 'El camino de los ingleses' y series como 'Amar es para siempre' y 'La Moderna', se ha sumado como nuevo embajador artístico de la candidatura de Cáceres Capital Cultural 2031.

La coordinadora del consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo, le ha entregado la gorra oficial de la capitalidad en el Teatro Lara de Madrid, «donde brilla en su último proyecto», en referencia a la obra ‘Tantra’. Amarilla ha sido recientemente galardonado con el Premio al Mejor Actor Secundario en Teatro por la Unión de Actores.

"Gracias, Alberto, por sumarte a este reto compartido y por llevar con orgullo los valores y la esencia de nuestra tierra allá donde actúas", ha expresado Jugo en un comunicado remitido a EFE sobre este nuevo apoyo que suma la capitalidad, además de las últimas adhesiones, como las de los ayuntamientos de Garrovillas de Alconétar y Casar de Cáceres.

Se une a Rozalén

La cantatutora Rozalén fue la primera en sumarse como embajadora al proyecto de capitalidad cultural. Durante el concierto que dio en Cáceres el pasado mes de julio, que puso el punto y final a su gira 'El abrazo', Rozalén se comprometió a ejercer como embajadora de las aspiraciones de la capital cacereña.

Recientemente, la Asociación Extremeña de Cronistas Oficiales también ha formalizado su adhesión al manifiesto en apoyo a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031, que sigue sumando colectivos para armar su programación de cara a superar la primera criba, antes del 31 de diciembre.