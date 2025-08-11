Así actúa el Infoex contra los incendios: impresionante descarga para salvar una vivienda en Cáceres

El reciente incendio que originó entre Aldea del Cano y Torrequemada y llegó hasta las inmediaciones de la pedanía cacereña de Valdesalor calcinó más de 1.200 hectáreas y obligó a activar el nivel 1 de peligrosidad por su cercanía a edificaciones aisladas y a las carreteras.

El vídeo

El Plan Infoex ha publicado en sus redes sociales un impresionante vídeo para que todos los internautas conozcan cómo trabajan los medios aéreos en un incendio forestal. En él, se puede observar que las llamas acechaban una de las viviendas aisladas que se encontraban en el perímetro del fuego. Rápidamente, una de las avionetas hizo una precisa e impresionante descarga que sirvió para extinguir el incendio en esa zona.

Las imágenes se han hecho virales y han recibido halagos en las redes sociales: "Muestra de una forma muy evidente la complejidad, precisión y relevancia del trabajo de los pilotos de extinción de incendios forestales estos días. Gracias por este imprescindible servicio a la sociedad", señalaba el tuitero Carlos San José, que es decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, en un post con 150.000 reproducciones.

Aldea del Cano

El incendio de Aldea del Cano se declaró a primera hora de la tarde del pasado viernes y se extendió con rapidez. Obligó a decretar el nivel 1 de alerta por la densa humareda, que fue perceptible en la capital durante horas, y movilizó a efectivos del Mitecto, Infoex y Sepei. Finalmente, tras una intensa tarde de labores de extinción, pasada la madrugada la Junta de Extremadura desactivó el nivel 1 y dio por estabilizado el incendio.

Espacio afectado por el incendio de Aldea del Cano. / E. P.

De igual forma, los vecinos a los que se les instó a alejarse de las viviendas y fincas debido a la densa humareda ya pudieron regresar con normalidad a sus residencias que, según fuentes de la extinción del fuego, no corrieron peligro.

Sin embargo, el día siguiente se volvió a activar el nivel 1 en el mismo incendio tras su reactivación pasadas las 18.25 horas. Apenas hora y media más tarde, se desactivó y se dio por estabilizado.

Suscríbete para seguir leyendo