Bocados de tenca con Soraya Arnelas en Cáceres

La Fiesta de la Tenca, declarada Fiesta de Interés Turístico Gastronómico de Extremadura, alcanza su XXXVII edición y regresa a Garrovillas de Alconétar (el 23 de agosto), donde se celebraba este multitudinario festejo desde hace 15 años (la última vez fue en 2010). Y lo hará con sus tres señas de identidad: gastronomía, turismo y convivencia intergeneracional, con una programación renovada y pensando en los gustos y demandas actuales para vivir este encuentro de ocio estival.

Villa medieval

Así, su histórica Plaza Porticada, considerada Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional, construida entre los siglos XV y XVI y uno de los mejores vestigios medievales que se conservan en España, será uno de los escenarios principales de esta edición.

La Charca La Albufera de Garrovillas de Alconétar también será otro escenario destacado con el Concurso de Pesca entre los aficionados a esta actividad de la mancomunidad Tajosalor. Lo organiza el Servicio de Dinamización Deportiva de la mancomunidad y la Sociedad de Pescadores La Sirena.

En los próximos días se presentará el cartel de esta 37º edición de la Fiesta de la Tenca, que regresa a Garrovillas de Alconétar donde se han celebrado en tres ocasiones anteriores (1991, 2002 y 2010), «y este año se celebrará el 23 de agosto, donde tendremos en su programación festejos taurinos y finalizaremos con el Concierto de la artista cacereña Soraya Arnelas», natural de Valencia de Alcántara, según expresan desde el consistorio garrovillano.

Soraya Arnelas actuará en Garrovillas de Alconétar. / EL PERIÓDICO

Diputación de Cáceres apoya este evento con una inversión de más de 11.000 euros. Un evento, en palabras del presidente provincial, Miguel Ángel Morales, «más que festivo», ya que supone la «promoción y puesta en valor de una comarca entera, la unión y la unidad de una comarca para aprovechar la multitud de recursos con los que cuenta».

Un día antes será el acto institucional y la entrega de las Tencas de Oro. La tenca y la pesca de este pez son elementos enraizados en la comarca. Por ello, precisamente, el festejo siempre incluye arranca un concurso de pesca.

Asistentes de todas las edades degustando tencas. / EL PERIÓDICO

500 kilos

Pero el plato fuerte de esta fiesta es la degustación de tencas fritas, que se podrán adquirir en las casetas dedicadas en dos turnos, horario de comida y de cena. El año pasado el precio de cada plato fue de 3 euros y se repartieron 500 kilos de tencas entre el público para su consumo.

Además, en la edición de 20024 se incluyó, junto al tradicional Concurso de Gastronomía, otras acciones que buscan poner en valor a la tenca como ingrediente principal en platos de muy distinta elaboración, con la actividad ‘GastroTenca’, que elaboró tres cocineros y ofreció degustaciones de 100 tapas a los asistentes, con diferentes propuestas gastronómicas; y ‘DegustaTenca’, una degustación de la tenca en diferentes variedades.