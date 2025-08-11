Cáparra tendrá en 2026 su nuevo centro de interpretación para sus 50.000 visitantes anuales

La Ciudad Romana de Cáparra es uno de los enclaves más espectaculares de Extremadura. Este antiguo asentamiento que data del siglo I a. C. y que se encuentra en un excelente estado de conservación fue una importante población en la antigua Vía de la Plata, una concurrida ruta comercial y de comunicación que atravesaba la península desde el sur hasta el norte.

Patrimonio

La Junta de Extremadura, en su apuesta por el Patrimonio de la región, está realizando una actuación global con la idea firme de recuperar este espacio: «Es una cuestión cultural y turística que aporta economía, desarrollo y nuestro mejor sello: lo que fuimos», señaló el consejero de Presidencia, Abel Bautista, este lunes en su visita al lugar.

Obras puntuales

"Hacían 25 años que no se acometía una actuación de este tipo, solamente obras puntuales. Era necesario", precisó. La inversión es de dos millones de euros y tiene tres líneas de actuación diferenciadas. La primera es consolidar el patrimonio para su conservación. La segunda, realizar nuevas excavaciones, puesto que hay un total de 14 hectáreas en el terreno y mucho espacio sin conocer: "Esto fue una ciudad importante: con su parte jurídica, religiosa y administrativa", incidió.

Más imágenes de la visita a Cáparra. / JUNTA DE EXTREMADURA

Centro de interpretación

Y por último, la cuestión más destacada es el nuevo centro de interpretación de la ciudad romana que se está construyendo. Las obras se iniciaron en octubre del año pasado y se prevé que concluyan este diciembre. Por ello, la intención es que abra sus puertas en los primeros meses de 2026. Cabe recordar que tiene una afluencia de unos 50.000 visitantes al año. "Será más cómodo y accesible", definió Bautista.

CARLOS GIL

Festival de Teatro de Mérida

Además, el objetivo es que el Festival de Teatro Clásico de Mérida pueda regresar a Cáparra en el año 2026. Así lo anuncia también la propia institución en su página web.

Seguridad

Con respecto a los problemas de seguridad que sufre el espacio, con numerosos expolios en los últimos años, Bautista ha explicado que se reforzará la seguridad en el recinto: "Tiene una extensión de 14 hectáreas y no podemos ponerle puertas al campo. Es imposible controlarlo todo, pero pondremos todo de nuestra parte", finaliza.

