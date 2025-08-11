La carretera de Cáceres al Casar, cortada por las obras hasta el jueves

La Cc-324, una de las carreteras más transitadas de la provincia y que conecta la ciudad de Cáceres con el Casar, estará totalmente cortada al tráfico desde este lunes y hasta el próximo jueves con motivo de las obras en el pavimento que se vienen realizando en ella desde hace varias semanas. Así lo ha anunciado el ayuntamiento casareño en una nota de prensa. También recomienda utilizar la N-630 como alternativa, que es la carretera Ruta de la Plata (sale de la capital por el club de tenis Cabezarrubia y pasa por las inmediaciones de Capellanías).

Actuación

Las actuaciones se dividen en dos tramos: uno va desde el punto kilométrico 2,2 y llega hasta el 5,8 (casi hasta la rotonda de la autovía), y el otro es un pequeño trazado a la salida de la glorieta de la Ronda Norte. La actuación consistirá en realizar un recrecimiento de 5 centímetros de la actual capa de rodadura aplicada sobre el pavimento existente.

Flujo de viajeros

Cabe destacar que el importante flujo de esta carretera se debe a que parte de la población (casi 4.500 habitantes) trabaja en la capital provincial, y es la forma más rápida para llegar. Además, esta carretera es una de las que más accidentes de tráfico registra por el estado de la calzada y la velocidad que los conductores pueden llegar a alcanzar en ella. El último fue un joven de 35 años, natural de Monroy, que falleció tras la colisión de una furgoneta de reparto y un furgón.

