Haza de la Concepción: el enclave turístico que también cría el mejor ganado bovino de Cáceres

Haza de la Concepción no es solo un espectacular enclave en las inmediaciones del Parque Nacional de Monfragüe. La reciente apertura del gran hotel rural en la finca gestionada por la Diputación de Cáceres, que es un antiguo palacete de corte italiano construido en el año 1887, a manos de una familia de Mérida no eclipsa el buen hacer de las personas que trabajan a diario en las otras labores indispensables del recinto, como son la cría de ganado o el invernadero.

Inversión en el hotel

Tras la inversión más de cuatro millones de euros con fondos de la institución provincial para el adecentamiento del palacete, el alojamiento turístico cuenta con cuatro estrellas verdes y tiene 14 habitaciones. El otro pilar es el restaurante, bautizado como 'Zagala', que contará como jefe de cocina con el chef también extremeño Roberto Santos. El espacio también cuenta con un jardín para celebraciones y banquetes y una piscina con chorros de agua y vistas a la dehesa.

Así ha quedado el hotel rural Haza de la Concepción, en Malpartida de Plasencia / Toni Gudiel

Y en el campo...

Unos campos en los que pasta el ganado bovino propiedad de la diputación. Su objetivo es el mantenimiento de razas como la Blanca Cacereña, en peligro de extinción, o la Avileña Negra Ibérica.

Un ejemplar de la raza Blanca Cacereña, en peligro de extinción. / Carlos Gil

Con respecto a estos animales, según se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres este lunes, ya se ha iniciado el procedimiento de venta para sacrificio/cebadero de hasta 64 ejemplares de las razas Avileña y Charolesa.

Cuatro lotes

El ganado objeto de enajenación se divide en cuatro lotes.

El lote 1, con un precio de referencia de 861,30 euros, está compuesto por 1 novillo de raza Avileña, de 23 meses de edad, con un peso de 783 kilos; mientras que el lote 2, que alcanza un precio de 13.292,40 euros, lo forman 17 hembras de raza Avileña y dos de raza Charolesa, con un peso vivo medio de 636 kilos, de entre 4 y 16 años de edad.

Asimismo, el lote 3 está formado por 18 hembras de raza Avileña, con un peso vivo medio de 210 kilos, de entre 6 y 11 meses de edad, y un precio de 11.771,10 euros. Por último, el lote 4, con un precio de 21.821,80 euros, está compuestos por 23 machos de raza Avileña y tres de Charolesa, con un peso medio de 237 kilos, de 6 y 9 meses de edad.

Carlos Gil

Precio de la lonja

Como base para la determinación del precio de referencia se utilizan los precios fijados en la sesión del día 1 de agosto de 2025 de la Lonja Agropecuaria de Extremadura, correspondiente al tipo del ganado a enajenar.

Todos los interesados en participar en este procedimiento deberán cumplimentar la solicitud que se adjunta en el BOP, teniendo en cuenta las condiciones generales de participación y las instrucciones que se acompañan. El plazo de presentación de solicitudesfinalizará a las 9:00 horas del próximo 18 de agosto.

Suscríbete para seguir leyendo