El hotel Hilton de Cáceres empezará a alojar huéspedes a partir de septiembre

Ocho años han pasado desde que Fernando Palazuelo visitara Cáceres acompañado de su hermana Sofía y Fernando Fitz-James Stuart y Solís, duque de Húescar, para presentar un ambicioso proyecto hotelero con todo lujo de detalles en un palacio de hace siglos en un acto que presidieron entonces Guillermo Fernández Vara como máximo representante de la Junta de Extremadura y Elena Nevado como alcaldesa. No parecía casual que el promotor se interesara por el antiguo y majestuoso palacio Francisco de Godoy junto a la plaza de Santiago, desde hace décadas sin uso, por alusiones a los vínculos que a ambos les unían con Perú, la propia empresa a la que representaba, Scipion Real State, estaba radicada en el país.

Así, tras casi una década de trámites rigurosos, el inmueble histórico se encuentra bajo una protección oficial y en un espacio que requiere la vigilancia arqueológica, y obras que se han prolongado durante dos años, abrirá el complejo hotelero que opera bajo la marca Hilton y que ha generado una expectación inusual durante todo el proceso, ya sea por los lazos con la aristocracia de la familia de Palazuelo o porque se convertirá en otro exponente para el turismo de lujo, tal y como ya lo hace Atrio.

Fotogalería | La gorra de Montehermoso, icono de la artesanía de Cáceres, en el Hotel Hilton /

Según avanzaban las obras se especulaba sobre la fecha de apertura. De hecho, se han avanzado varios meses en primavera y verano sin se ha haya producido la esperada inauguración. Fue la propia presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que realizó una visita institucional al inmueble, la que hizo público que sería septiembre cuando echaría a andar el complejo tras aprovechar este verano para ultimar detalles. Sin hacerlo público, también confirmó este extremo el propio hotel a través de su web donde ya deja realizar las primeras reservas a partir del 1 de septiembre.

No obstante, ha sido este pasado mes de agosto cuando el inmueble ha abierto las puertas puntualmente para presentar una singular exposición de gorras de Montehermoso que presidirá la entrada al hotel. La empresa ha querido mostrar su interés por la artesanía local y de hecho, ha contado para los detalles del hotel con nombres como María José González Roncero o Marta Barroso. También de este compromiso ha nacido una colaboración con la Diputación de Cáceres para mantener oficios que está en peligro de desaparecer y será el hotel Hilton el que acogerá talleres para aprender, entre otras destrezas, a elaborar una gorra tradicional montehermoseña.

A lo largo de estos meses, coincidiendo con la obra del Palacio de Godoy, se han sucedido proyectos relacionados con el turismo que se desarrollan en la zona, desde la reforma del palacio del Duque de Abrantes como alojamiento turístico como el futuro museo del Madruelo, que avanza en su tramitación para iniciar los trabajos en el solar de Tenerías y estar listo en 2026. En el tintero sigue, sin embargo, la remodelación integral de la plaza de Santiago, un proyecto que ha ido reescribiéndose en los últimos años por cuestiones de financiación, pero que no tiene fecha para llevarse a cabo.

¿Y el aparcamiento?

Otro de los debates que se han producido en los últimos meses en la zona ha sido la de la falta de aparcamiento, una circunstancia que el ayuntamiento trata de atajar con el anuncio de varios aparcamientos disuasorios. De forma paralela, también se aprobó recientemente el trámite para poner a disposición de la Junta unos terrenos de 6.000 metros cuadrados en la ronda del Puente Vadillo que tendrá como fin ser un párking del Madruelo, algo que se contempla en el proyecto original del museo.

