Muere Mercedes Olmedo, admiradora de los libros y colaboradora de la biblioteca de Cáceres

Cáceres está de luto. Ha muerto a los 82 años Mercedes Olmedo Martínez, una gran admiradora de las letras y colaboradora de la Biblioteca Pública 'A. Rodríguez-Moñino/M. Brey'. Ha sido la propia institución quien lo ha anunciado a través de sus redes sociales. Olmedo nació en 1943 y, durante el tiempo que ha estado ligada a la biblioteca, ha dejado una huella imborrable en sus compañeros por su energía inagotable, su espíritu emprendedor y su carácter siempre afable.

Talleres

Mercedes lideró numerosos talleres y actividades, entre ellas 'Música Forum' o el reciente 'Sentir la vida para sentir la propia', siempre con una sonrisa y una palabra amable para todos. Su compromiso con la biblioteca y su capacidad para motivar e inspirar a los demás convirtieron cada iniciativa en un espacio de encuentro y aprendizaje.

Mensaje de despedida

"Su amabilidad, su cercanía y su dedicación permanecerán en nuestra memoria como ejemplo de generosidad y entrega. Hoy despedimos a una mujer admirable, pero su legado seguirá vivo en esta, que siempre fue su casa. Hasta siempre, querida Mercedes", ha sido el emotivo mensaje de despedida de la biblioteca cacereña. Las redes sociales también se han volcado con ella y han enviado numerosos mensajes tras su pérdida.